Fernando López Guisado publica 'Siempre nos quedará Lovecraft. La influencia del horror cósmico en la cultura popular'

"Lovecraft le pegó un giro al terror como quien gira el telescopio y, de pronto, el monstruo ya no está en los lugares comunes, sino que se encarna en nuestra perspectiva de la realidad. Hasta él, lo habitual era temer algo (un asesino, un espectro, un diablo, un castigo). Con Lovecraft empezamos a temer nuestro lugar: que el universo sea inmenso, antiguo, indiferente… y que nosotros seamos una mota de grasa en el borde del mantel".