Fernando Garea, sobre Junts y la inmigración: "El texto es tremendo. En la exposición de motivos si sustituyes las palabras 'Catalunya' y 'catalanidad'...lo firmaría Vox..."  

Fernando Garea, sobre Junts y la inmigración: sobre Junts y la inmigración: "El texto es tremendo. En la exposición de motivos si sustituyes las palabras 'Catalunya' y 'catalanidad' por 'España' y 'españolidad' lo firmaría Vox para toda España". (corte: x.com/Hora25/status/1970593362391572584)

Pepepaco #7 Pepepaco
Solo he venido a recordar que Ione Bellarra, entre otros, era ministra del Gobierno el 14 de junio de 2022 cuando en la valla de Melilla la policía, bajo las órdenes de su gobierno, mató a 37 inmigrantes, 70 «desaparecieron» y 470 fueron devueltos «en caliente» a Marruecos y no tuvo la decencia de dimitir.
Para que luego vaya dando clases de racismo.
¿Qué es racismo preguntas clavando en mi pupila tu pupila azul? Racismo eres tú.
#1 ombresaco
sin leerlo... ¿se sorprende al descubrir que los nacionalismos de derechas son esencialmente iguales?

También muchos textos feministas serían barbaridades si cambiaras hombres/mujeres por negros/blancos, o gitanos/payos
bollod #2 bollod
Junts. Hasta un reloj averiado puede acertar la hora.
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
Sorprende que la gente se sorprenda por esto. La derecha catalana siempre ha sido racista y supremacista como ella sola
alcama #3 alcama
Me hace gracia que los catalanes se crean muy de izquierdas , cuando siempre han sido unos derechones supremacistas
daTO #4 daTO
#3 Todos los catalanes, no. Los votantes de Junts y AC, sí
manc0ntr0 #5 manc0ntr0
#4 shhh que le jodes el argumento al fachilla a sueldo y luego sólo le quedará insultar, como de costumbre
