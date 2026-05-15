Un feriante, condenado a un año de cárcel por tocar el culo de dos niñas de 12 años en Logroño

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado por conformidad a un año de prisión a un feriante por un delito de agresión sexual a menores de 16 años tras reconocer haber tocado las nalgas a dos niñas de 12 años aprovechando las labores de ayuda a los niños en una atracción de camas elásticas instalada en Parque Gallarza (Logroño). La Audiencia Provincial ha considerado acreditado que actuó “movido por ánimo libidinoso”. El acusado, de nacionalidad portuguesa y 55 años, ha aceptado además la prohibición de acercarse y comunicarse con las...
| etiquetas: feriante , agresión sexual , menores , nalga , culo , atracción , parque gallarza