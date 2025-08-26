La feria del franquismo y la tauromaquia

Las recientes Ferias y Fiestas han sido empañadas por símbolos y gestos franquistas y por el protagonismo de la tauromaquia como supuesto emblema de tradición. Varios medios denunciaron puestos con objetos contrarios a la Ley de Memoria Histórica, normalizando consignas franquistas. El regreso a esos referentes del pasado marcó la nota más polémica, con gritos de odio contra Sánchez y manifestaciones filofascistas. También preocupa que la Escuela Taurina de Ciudad Real siga enseñando a menores a torear.
| etiquetas: toros , neofranquismo , ciudad real , castilla la mancha
Bueno, se ve que están a lo importante.
