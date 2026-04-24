El feminismo resiste en el Senado contra el proyecto de ley de “falsas denuncias”

En esa misma línea, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, señaló la falsedad ideológica detrás de la iniciativa. “Lo falso es el problema que quieren construir. Las falsas denuncias no son un problema en la Argentina, es un problema en muchos casos la falta de denuncias", sentenció, mientras entregaba al senador Carlos Linares una declaración respaldada por siete provincias y más de 1.700 firmas del activismo y la academia.