El feminismo abolicionista usando el dolor de una víctima para imponer su agenda
Carolina Sanchez de AMAR Dragoste aprovecha el conmovedor relato de una víctima de trata para colar un serial de datos falsos sobre prostitución que Valentina desmonta.
etiquetas
feminismo
abolicionista
11
2
2
K
109
actualidad
5 comentarios
#2
Postmeteo
Guerra entre facciones del feminismo. ¿estaremos ya en la gestación de una nueva "ola"?
1
K
22
#5
Forni
#2
Nada nuevo bajo el sol, salvo para el que vive en una cueva.
0
K
10
#1
el_gran_reset
no son prostitutas, son asistentas sexuales
0
K
15
#4
el_gran_reset
deberían dejar los masajes seksuales y dedicarse a la limpieza, por ejemplo. ¿qué no quieren? se lo impongo
0
K
15
#3
DayOfTheTentacle
Vox se nutre de este feminismo
1
K
12
5
