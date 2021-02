Felipe González, el 'sociolisto'

(...) Ambos, González y Aznar, merecen el desprecio, y el deseo de que mantengan la boca cerrada y se guarden ellos en sus cubículos donde guardan sus abultadas cuentas corrientes, y cuentas pendientes de la mínima honra. Que de ahí no salgan si no es para pedir perdón por su venta al mejor postor, o sea, los grandes emporios empresariales, y no lo hagan lanzando argumentos cargados de prejuicios.