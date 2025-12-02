Feijóo, a Sánchez: “Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado”

“Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado”. Feijóo ha asegurado que todo lo que el presidente del Gobierno ha negado ha acabado convirtiéndose en “una verdad judicial”.
| etiquetas: feijóo , sánchez , ábalos
www.youtube.com/watch?v=d5MARXZMORs
Supongo que es lo del dicho, "El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra", aunque aquí van 3.
Lo que Fakejo dice que ha dicho: "¿Ábalos?? No sé quién es ese señor, ¿era el portero del Getafe en 1997?
*Demasiado facil, cara al sol