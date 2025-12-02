edición general
Feijóo, a Sánchez: “Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado”

Feijóo, a Sánchez: "Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado"

“Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado”. Feijóo ha asegurado que todo lo que el presidente del Gobierno ha negado ha acabado convirtiéndose en “una verdad judicial”.

Tellado no sé, pero Marcial Dorado...
#1 te merecerías un voto negativo solo por el chiste fácil
#2 Feijóo en sí mismo es un chiste fácil.
#2 Es que no es un chiste. Es una realidad.
#1 Marcial Dorado, preso político
www.youtube.com/watch?v=d5MARXZMORs
M.Rajoy, ¿Quien será ese señor?
#3 Mariano Rajoy, si te refieres a los papeles de Barcenas, busca información porque ya se ha explicado mil veces.
#7 No me jodas, ¿era Mariano Rajoy?
#8 Repito, busca información sobre el tema.
#10 ¿Para qué? Si ya me has dado la respuesta.
#7 ¿el que? que se desestimo porque Bárcenas dijo y no se que no quedo acreditado...ya, claro...tener 3 extesoreros imputados is magic.

Supongo que es lo del dicho, "El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra", aunque aquí van 3.
Ese hombre del que usted me habla.......
Lo que el perro ha dicho: "Es cierto que tuve confianza política en él pero en el marco personal era un gran desconocido para mí"
Lo que Fakejo dice que ha dicho: "¿Ábalos?? No sé quién es ese señor, ¿era el portero del Getafe en 1997?
Si pillan a Tellado, veremos a ver la reacción de Feijóo
Unos en coche y otros en lancha pero la diferencia es...
#14 ¿No dar la cremita para evitar que se queme al exponerse... *? :shit:

*Demasiado facil, cara al sol
Sanchez es un corrupto
