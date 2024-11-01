Feijóo reconoce (y aplaude) que el objetivo del ataque de EEUU a Venezuela es provocar un golpe de estado para situar a la ultraderecha en el poder

El Partido Popular ha manifestado este sábado su seguimiento "con atención" a la situación en Venezuela y ha expresado su "principal preocupación" por los ciudadanos españoles que residen en el país, así como por el conjunto de los venezolanos. En un mensaje difundido en 'X', el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que su "máxima prioridad en todo momento" es la protección de los españoles en Venezuela y ha reiterado su respaldo a "un futuro sin represión y con una transición democrática".