Feijóo pide el apoyo de Junts y ERC para una moción de censura y Rufián suelta la frase del día

Feijóo pide el apoyo de Junts y ERC para una moción de censura y Rufián suelta la frase del día

"Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra, pero lo cierto es que estoy convencido de que la mayoría de personas que están en esta sala no comparten esta deriva económica, social, legislativa, ni siquiera la deriva ética de este Gobierno", ha pronunciado en el acto. Según Feijóo, ganas no le faltan para presentar una moción de censura, pero sí le faltan "votos". "Los que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"De Puigdemont a prisión a Puigdemont vótame la moción", ha sentenciado Rufián

#2 PerritoPiloto
De cuando pactar con Junts y Esquerra era "Comprar siete escaños" ya no se acuerda.

#3 XcUl10
Ánimo Alberto!

frankye #7 frankye
¿Desde cuando los votos de los partidos se piden a los empresarios?

#13 alhambre
#7 el pp sabe como funciona esto.

Milmariposas #14 Milmariposas
Pero es que no se ha enterado todavía o no se quiere enterar? Hay más probabilidades de que Froilán llegue a ser rey de Ejpaña que Feijoo llegue a ser presidente de la nación.

oceanon3d #9 oceanon3d
Anatepo reticulin runtinrum. .....= Ni con tres CI como el de este tío sacas una persona normalita.

#4 carlosjpc
Esto se arregla con una reunión secreta de Feijoo y pelomocho en una masía en un bosque profundo del Pirineo.

HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

¿En un reservado como Mazón y la otra? ¡ay! picarón, picarón.

asola33 #6 asola33
#4 Acompañados de un juez que pueda garantizar una amnistía de verdad de la buena.

Kmisetas #8 Kmisetas
Menudo Panfleto.

josete15 #10 josete15
#8 ¿nos puedes poner la lista de medios que no consideras panfletos?

yoma #12 yoma
#8 ¿Sabes que has mencionado la palabra "panfleto" un total de 90 veces en tus comentarios?. :troll:
www.meneame.net/search?u=Kmisetas&w=comments&q=panfleto

cc #10 #11

oceanon3d #11 oceanon3d
#8 Corre a okdiario o the Ojete.


