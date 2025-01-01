Feijóo y la inteligencia

Alberto Núñez Feijóo, que no es más listo porque no quiere, ha dicho que el Gobierno sigue de vacaciones mientras arde España. La idea que ha aportado Feijóo para acabar con los incendios es la de siempre: desplegar al ejército. Si ponemos a soplar al unísono a los 150.000 soldados del ejército español (entre activos y reservistas), se apagan los incendios en un santiamén. Cuando la DANA de El Ventorro, con más de 200 muertos, Feijóo también propuso una respuesta militar.