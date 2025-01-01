edición general
19 meneos
52 clics
Feijóo y la inteligencia

Feijóo y la inteligencia

Alberto Núñez Feijóo, que no es más listo porque no quiere, ha dicho que el Gobierno sigue de vacaciones mientras arde España. La idea que ha aportado Feijóo para acabar con los incendios es la de siempre: desplegar al ejército. Si ponemos a soplar al unísono a los 150.000 soldados del ejército español (entre activos y reservistas), se apagan los incendios en un santiamén. Cuando la DANA de El Ventorro, con más de 200 muertos, Feijóo también propuso una respuesta militar.

| etiquetas: feijóo , inteligencia , incendios , declaraciones
16 3 0 K 286 politica
8 comentarios
16 3 0 K 286 politica
makinavaja #1 makinavaja
Feijoo no puede ir en la misma frase que "inteligencia"....
0 K 13
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Pues tú acabas de escribir otra frase que incluye ambas palabras. xD
2 K 40
makinavaja #6 makinavaja
#2 No soy perfecto como Feijoo... :troll: :troll: :troll:
0 K 13
Deviance #8 Deviance
#2 #1 Oxímoron de manual......
1 K 24
ummon #3 ummon
Pero, ¿De verdad es que no os dais cuenta?
Lo que realmente quiere es que el ejército salga a la calle a derrocar al malévolo comunismo y ajusticie de paso a los pérfidos ecologistas que queman los montes.
Que hay que explicarlo todo…
0 K 11
#4 Alcalino
Es que la solución de Feijoo es doble:

Primero sacar al ejercito que suena muy patriótico.

Y si el ejército no soluciona el problema, se fusila a todos los que no estén de acuerdo con Feijóo y sus votantes, y así también se soluciona el problema.
0 K 10
#5 okeil
Bombardeemos los incendios, verás que rápido se acohonan !!
0 K 10
MisturaFina #7 MisturaFina
Venga ya! Quitarme a este tio de la pantalla. No solo malgasta ancho de banda. Ensucia la memoria de mi telefono!
0 K 7

menéame