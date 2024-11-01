edición general
Feijóo dice que la representación del PPE en la Eurocámara supone que "Europa ha despertado": "La izquierda le ha vendido que era más buena la democracia que la prosperidad"

Una afirmación que ha justificado al asegurar que los europeos han “salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse y que era buena la democracia más que la prosperidad”.

#2 Lo que diga el amigo del narco del barco es irrelevante.
#1 sportz_yugoslavs
Luego decían del nivel dialéctico de Rajoy

BIBAN LAS CAENAS!!!
#10 frg
frg #10 frg
#1 No no, no te equivoques, dice lo que quiere decir. Tienes que escoger entre democracia y su prosperidad, donde se supone las migas pueden llegar a ser suficientes ...

Igual sí demasiado optimista con lo de "puedes escoger" ...
4 K 53
Mangione #2 Mangione
Lo que diga el amigo del narco del barco es irrelevante.
6 K 55
MiguelDeUnamano #25 MiguelDeUnamano
#2 Pues no, no es irrelevante porque hay unos cuantos millones de españoles que quieren verlo de presidente y muchos medios soltando bulos a diario para hacerlo posible.

Otra cosa es que con sus palabras deje claro que es un impresentable.
0 K 15
#3 flixter
"Que lo que necesitamos es una dictadura prospera, hombre!" Añadió luego por lo bajini :troll:
2 K 27
Kantinero #8 Kantinero *
A ver Flanders, dónde ha dicho ninguna izquierda que era bueno empobrecerse?
#9 Galton
#9 Galton
Vaya, vaya, vaya, al aprendiz de Francisco Franco se le van abriendo las costuras... yo de mayor quiero ser... DIC-TA-DOR...
2 K 22
ipanies #17 ipanies
Hay que recordar, sobre todo a las amebas derechistas, que en Europa SOLO ha gobernando la derecha desde que se fundó.
#18 HAL9K
HAL9K #18 HAL9K
#17 Por suerte la derecha europea no es la derecha de España.
0 K 11
ipanies #20 ipanies
#18 Cosa que no significa que no hayan llevado a Europa a la mierda que es a día de hoy, tanto internamente como hacía el exterior.
Y ya sé que podríamos estar peor como en otros lugares del mundo, pero sabéis que podríamos estar muchísimo mejor.
#22 HAL9K
HAL9K #22 HAL9K
#20 Así es, no dejan de ser políticas de derechas. Lo que digo es que por suerte no son como los de aquí.
0 K 11
#13 Otrebla8002
El que le prepara los discursos es un juntaletras y él no entiende el significado de lo que dice.
Ambos se perdian las lecciones de coco en barro sésamo.
1 K 18
angelitoMagno #19 angelitoMagno
¿Ha puesto democracia y prosperidad como ideas contrapuestas?

No, en serio, no puede ser tanto tonto, esto está sacado de contexto, o ha sido un lapsus que después corrigió, ¿verdad?
0 K 17
#5 Emotivo
Que.no le gusta la democracia.
Ya tenemos otro aspirante a dictador
#12 frg
frg #12 frg
#5 Este no es el aspirante, es aspirante es MAR y su teatro de guiñoles.
0 K 12
pitercio #23 pitercio
El amo bueno os hará prósperos, hacedle caso, que es subnormal.
0 K 13
Catacroc #26 Catacroc
Ya se han cansado del jueguito ese de la democracia. Quieren mandar y lo de las elecciones se les esta haciendo cuesta arriba. Asi que la solucion es que nada de democracia, gobiernan ellos que para eso tienen apellidos compuestos.
0 K 12
mariettica #15 mariettica
De comunismo o libertaz, mafia o democracia, ahora nos traen el de democracia o prosperidad...
Muy habiles no son poniendo sus frases publicitarias
0 K 10
#4 Sigo_intentandolo
Quiero pensar que esta sacado de contexto... porque poner relacionar democracia y economía para decir que hay que tener menos de una para mejorar la otra es bastante fuerte...
#11 frg
frg #11 frg
#4 Acabo de ver el contexto que pone #6 y parece que no, que no está fuera de contexto.
#14 Tachy
Tachy #14 Tachy
#4 Sí que está sacado de contexto. Lo que en realidad quiere decir es que la democracia importa una mierda, lo único que importa es la economía (de ellos).
0 K 9
Malinke #16 Malinke
#4 no sólo no está fuera de contexto, es que ni contexto hay, pues se contradice varias veces. Son palabras sin ningún sentido que sólo están dichas para sonar bien, más bien, para rellenar.
No sé quién le hará los discursos, pero es un incompetente total. Esos discursos sólo valen para gente que no repara en lo que se dice.
0 K 11
Libre_albedrío #24 Libre_albedrío
#4 Lo es. Ya, ni se molestan en disimular, como lo han hecho siempre. VOX, tiro las caretas y el PP, de donde proceden, han ido detrás.
0 K 7
#7 Hoypuedeserungrandia
"Europa ha despertado y en consecuencia los europeos hemos despertado" Si con esta verborrea y esta sabiduría no gobierna es porque no quiere, que os quede muy claro que Europa es de Feijoo , es mas, el mundo es de Feijoo, lo que pasa es que tiene una mosca cojonera que esta todo el día haciéndole la puñeta y no es capaz de quitarse de encima a la baronesa de Quiron.
0 K 8
manc0ntr0 #21 manc0ntr0
Feijóo al nivel intelectual de sus votantes. Dan náuseas sólo con escucharle
0 K 8

