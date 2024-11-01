Feijóo dice que la representación del PPE en la Eurocámara supone que "Europa ha despertado": "La izquierda le ha vendido que era más buena la democracia que la prosperidad"

Una afirmación que ha justificado al asegurar que los europeos han “salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse y que era buena la democracia más que la prosperidad”.
BIBAN LAS CAENAS!!!
Igual sí demasiado optimista con lo de "puedes escoger" ...
Otra cosa es que con sus palabras deje claro que es un impresentable.
Y ya sé que podríamos estar peor como en otros lugares del mundo, pero sabéis que podríamos estar muchísimo mejor.
Ambos se perdian las lecciones de coco en barro sésamo.
No, en serio, no puede ser tanto tonto, esto está sacado de contexto, o ha sido un lapsus que después corrigió, ¿verdad?
Ya tenemos otro aspirante a dictador
Muy habiles no son poniendo sus frases publicitarias
No sé quién le hará los discursos, pero es un incompetente total. Esos discursos sólo valen para gente que no repara en lo que se dice.