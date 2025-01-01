Feijóo considera que los políticos deben acreditar su título y someterá esta propuesta a debate dentro de su partido

Alberto Núñez Feijóo, considera que los políticos deben acreditar sus titulaciones académicas y ya avanza que someterá a debate esta propuesta dentro del comité de dirección de su partido. Además, anticipa que si llega al Palacio de la Moncloa no va a "aceptar ni un solo alto cargo que no acredite el título que dice tener". "Cuando un político menciona en un currículum que tiene un título, yo creo que ese político debería de llevar el certificado de la existencia de ese título", ha declarado Feijóo.