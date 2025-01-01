edición general
Feijóo considera que los políticos deben acreditar su título y someterá esta propuesta a debate dentro de su partido

Alberto Núñez Feijóo, considera que los políticos deben acreditar sus titulaciones académicas y ya avanza que someterá a debate esta propuesta dentro del comité de dirección de su partido. Además, anticipa que si llega al Palacio de la Moncloa no va a "aceptar ni un solo alto cargo que no acredite el título que dice tener". "Cuando un político menciona en un currículum que tiene un título, yo creo que ese político debería de llevar el certificado de la existencia de ese título", ha declarado Feijóo.

Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Acaba de joder a mucha gente de su partido xD
11 K 168
Asimismov #5 Asimismov *
#1 no importa cuántos de los míos caen si cae algún adversario.
No es más tonto porque no es más grande, porque entrenar entrena todos los días.
1 K 27
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#5 En política, a veces "los míos" son el peor adversario.
1 K 22
makinavaja #16 makinavaja
#11 No sé yo si Ayuso tendria muchos títulos para poder llevar las redes sociales del Pecas... :-D :-D :-D :-D
0 K 13
Asimismov #22 Asimismov
#16 Ayuso tiene el título de "alumna ilustre" por la Universidad Complutense de Madriz.
0 K 12
Black_Txipiron #29 Black_Txipiron
#16 que Ayuso tenga un titulo no esta en duda, lo que esta en duda es si lo obtuvo por el método "Cifuentes", así que su expediente se guarda como si fuese la formula de la Cocacola.
0 K 10
flyingclown #7 flyingclown
#1 Una cosa es proponer propuestas populares y otra es llevarlas a cabo.
1 K 17
efectogamonal #9 efectogamonal
#1 Igual es exactamente esa la intención :roll: {0x1f525}
0 K 20
luspagnolu #10 luspagnolu *
#1 Y se va a quedar sin gente para gobernar. Uno de ellos, Juanma Moreno. Creo que tiene las mismas capacidades cognitivas que Donald Trump.
0 K 20
Kasterot #12 Kasterot *
#1 esperemos a lo que dicen los ayusers. Porqué no esta nah claro lo de la señorita.
0 K 14
Cyberbob #15 Cyberbob *
#1 Sí, aunque no del todo.

Como la historia reciente nos ha enseñado, tener un título y toda la documentación que lo acredita no significa haberlo cursado realmente o si quiera haber asistido a alguna clase.

Y luego está el valor del título. Un máster en administración de proyectos por la universidad internacional panamericana de Cyberbob … puede ser todo lo flamante que quieras, pero te adelanto que a efectos formativos no significa nada.
2 K 43
#18 ombresaco
#1 no, si no lo hace retroactivo
0 K 11
Antipalancas21 #25 Antipalancas21
#1 Pues no se si el siquiera se salvara de eso, viendo todas las mentiras que suelta algun pufo tendrá.
0 K 20
obmultimedia #27 obmultimedia
#1 Caerá el también?
0 K 10
#30 flixter
#1 Acaba de pensar "por lo que me queda en el convento... a pastar, pringados!" :troll:
0 K 7
Catacroc #2 Catacroc
Feijoo esta a punto de plantear a su partido la opcion de que mentir este mal. Eso llevara a un gran debate interno.
2 K 45
DarthMatter #20 DarthMatter *
Y también deberán estar libres de toda sospecha  media
1 K 27
Uge1966 #17 Uge1966
TODOS deben poder acreditar su titulación. Políticos o no.
1 K 22
Meneanauta #6 Meneanauta
Se va a quedar sin listas
0 K 20
teneram #8 teneram
Vaya!  media
0 K 19
Democrito #14 Democrito
Teniendo en cuenta que los requisitos para ejercer un cargo público político son:
- Nacionalidad española
- Mayoría de edad
- No estar inhabilitado/a por sentencia

El inflar un currículum es para que puedan aliviar su conciencia los que han vivido del partido desde que salieron del colegio. Sólo sirve para justificar ante la galería el cargo que ocupan aunque no lo necesiten.
1 K 19
bronco1890 #26 bronco1890
Ya existe un registro nacional de titulados universitarios, viene en el diploma.
Tan fácil como obligar a dar ese número, pero por alguna razón no se hace.
0 K 12
ipanies #3 ipanies
La primera vez que no puedo ponerle un pero a lo dicho por este hombre... A ver si lo cumplen.
0 K 12
mecha #28 mecha
#3 PERO no lo van a cumplir.
0 K 7
#19 Leon_Bocanegra
En este punto, Feijóo ha subrayado que hay "una gran diferencia entre la actitud del señor Mazón" y su "responsabilidad" frente a "la irresponsabilidad, la frivolidad y la falsificación que ha hecho el Partido Socialista en la gestión de los efectos de la dana



La miseria moral de esta gentuza está alcanzando límites estratosfericos.
0 K 11
#23 BurraPeideira_
Lo que no se entiende muy bien es qué hace la oposición que no investiga ni un poco si lo que dicen sus adversarios es cierto o no.
0 K 11
EvilPreacher #24 EvilPreacher
Es novedad en el PP lo que en cualquier empresa honesta es rutinario: que los títulos que alegan los candidatos de verdad los tengan.
0 K 9
ostiayajoder #13 ostiayajoder *
Es putisima demagogia.

Bastaria con q no mintieran y con q tuvieran castigo electoral porque mintieran.

Q me podeis decir q todos mienten pq dicen una cosa y hacen otra: NO. Dicen una cosa y hacen LO Q PUEDEN pq no son putisimos subnormales q van a mandar todo a la mierda solo por eso o no tienen votos para hacerlo o cualquier otra puta cuestoon, pero esto?

Esto es mentir literalmente. En innegable de ningun modo. No era algo q no supieran si podian o no hacer y se tiraron a la piscina, no.

Es objetivo q no tienen el titulo y es objetivo q sabian q mentian cuando dijeron q lo tenian.

Es literal q no tienen el objetivo y es literal q sabian q mentian cuando dijeron q lo tenian

Es mentir cuando NI HACE FALTA mentir
0 K 8
juliusK #21 juliusK
Que no, que es broma que ya dieron ejemplo con la mongolita cuasi pija (y, casualidad "Pecas" de la IDA). Esto lo hace para poner más nerviosa todavía a la concubina del comisionista. No se puede ser más lerdo tras "ganar" un congreso a la búlgara le van a hacer un Casado v.2.
0 K 8
#4 endy *
Tema super importante. xD
Lo que tendrían que acreditar son las promesas electorales para que no tengamos que comernos sus mentiras y no solo por los currículums
0 K 7

