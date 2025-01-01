Feijóo considera que los políticos deben acreditar su título y someterá esta propuesta a debate dentro de su partido

Alberto Núñez Feijóo, considera que los políticos deben acreditar sus titulaciones académicas y ya avanza que someterá a debate esta propuesta dentro del comité de dirección de su partido. Además, anticipa que si llega al Palacio de la Moncloa no va a "aceptar ni un solo alto cargo que no acredite el título que dice tener". "Cuando un político menciona en un currículum que tiene un título, yo creo que ese político debería de llevar el certificado de la existencia de ese título", ha declarado Feijóo.
No es más tonto porque no es más grande, porque entrenar entrena todos los días.
Como la historia reciente nos ha enseñado, tener un título y toda la documentación que lo acredita no significa haberlo cursado realmente o si quiera haber asistido a alguna clase.
Y luego está el valor del título. Un máster en administración de proyectos por la universidad internacional panamericana de Cyberbob … puede ser todo lo flamante que quieras, pero te adelanto que a efectos formativos no significa nada.
El inflar un currículum es para que puedan aliviar su conciencia los que han vivido del partido desde que salieron del colegio. Sólo sirve para justificar ante la galería el cargo que ocupan aunque no lo necesiten.
Tan fácil como obligar a dar ese número, pero por alguna razón no se hace.
La miseria moral de esta gentuza está alcanzando límites estratosfericos.
Bastaria con q no mintieran y con q tuvieran castigo electoral porque mintieran.
Q me podeis decir q todos mienten pq dicen una cosa y hacen otra: NO. Dicen una cosa y hacen LO Q PUEDEN pq no son putisimos subnormales q van a mandar todo a la mierda solo por eso o no tienen votos para hacerlo o cualquier otra puta cuestoon, pero esto?
Esto es mentir literalmente. En innegable de ningun modo. No era algo q no supieran si podian o no hacer y se tiraron a la piscina, no.
Es objetivo q no tienen el titulo y es objetivo q sabian q mentian cuando dijeron q lo tenian.
Es literal q no tienen el objetivo y es literal q sabian q mentian cuando dijeron q lo tenian
Es mentir cuando NI HACE FALTA mentir
Lo que tendrían que acreditar son las promesas electorales para que no tengamos que comernos sus mentiras y no solo por los currículums