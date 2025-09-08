·
10864
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11455
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7488
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5194
clics
Nunca más ¿para todos?
4942
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
412
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
430
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
451
Nunca más ¿para todos?
482
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
547
Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos: "Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca"
20
meneos
85
clics
Feijóo: "La bajeza moral de Sánchez al haber vivido de la prostitución es incompatible con ser presidente"
"No sabía que la mujer había trabajado en esos lugares, que los pagos se hacían en sobres, que había proxenetismo y droga", denuncia el líder del PP
feijóo
sánchez
presidente
prostitución
politica
politica
#3
Por la misma regla de tres, el haber vivido de la cocaína también te inhabilita, Frijol
#1
Ratoncolorao
Oye Feijóo, no sé yo si lo de escarbar en el pasado para mentir te conviene, eh? Pero tú mismo
22
K
249
#27
moratos
#1
¿Te imaginas que el de esa foto fuera Pedro Sánchez? Estaría en todas partes a todas horas.
0
K
7
#28
Pablosky
*
#1
pero es que además es mentira… (lo de frijol no, eso parece bastante real).
0
K
11
#3
Macadam
Por la misma regla de tres, el haber vivido de la cocaína también te inhabilita, Frijol
10
K
107
#10
Kmisetas
#3
Haber vivido de la cocaína.. Vais con la polla fuera.
3
K
8
#13
Macadam
#10
A ver, mi comentario está a
la poca
altura que el del titular del envío
0
K
7
#16
Klamp
#10
más o menos en la línea del artículo
1
K
19
#12
Restrepo77
#3
Entre el tráfico de una droga dura causante de cientos de miles de muertos al año tanto por su consumo como por la problemática de su tráfico ilegal, y el oficio más antiguo del mundo en locales alégales donde sus trabajadoras prestan servicios sexuales por voluntad propia…
… la comparación es absurda.
2
K
19
#25
HAL9K
#12
Los locales son completamente legales. Actualmente siguen existiendo locales así. Los trabajadores no prestan servicios sexuales.
Los hoteles también se usan para encuentros sexuales y eso no los convierte en alegales. Está claro que se aprovechan de ello, pero de forma accesoria, indirecta.
1
K
15
#4
fareway
Espero que algún día, como tantos otros compañeros de partido, Feijóo acabe entre rejas.
6
K
55
#7
omega7767
#4
no acabaron en prisión Gonzalez, Aznar, Rajoy, dudo mucho que Feijoo acabe
2
K
19
#2
Jaime131
Habló de putas la Tacones. Nunca mejor dicho.
5
K
53
#5
millanin
Para cosas como esta tienen comprado a
jueces
y a
periodistas
. Para que cuando lo denuncien por calumnias diga que lo leyó en la prensa y salga impune.
3
K
39
#6
Hombre_de_Estado
Al menos es coherente: ante el dilema "putas y coca", el siempre fue más de coca.
2
K
32
#8
angelitoMagno
¿Sabéis porqué el PP va tan a saco contra Sánchez? Porque saben que su candidato es tóntisimo, cae mal y no tiene carisma ninguno.
No pueden "vender" a Feijoo, solo pueden intentar echar mierda contra Sánchez.
2
K
31
#29
sliana
#8
el pp no gana elecciones cuando el psoe gobierna, necesita que el psoe pierda
0
K
7
#19
mmlv
De bajeza moral no está para dar lecciones el líder de la banda mafiosa
0
K
20
#24
Bravok1
#22
No será tan plim que duermes cuando tienes la necesidad de ir soltando gilipolleces por ahi... digo eh...
Lo mejor, psiquiatra, medicación, meditación y no hacer comentarios gilipollas en redes ni foros ya verás como duermes como un tronco.
1
K
18
#9
angelitoMagno
Ah, y por supuesto, ¿por qué van a tope con esto de la prostitución y el abuso de mujeres, a pesar de que está cogidísimo todo con pinzas y de que la Audiencia Nacional descartó las acusaciones?
Porque el PSOE tiene muy buenas intenciones de voto entre las mujeres. Así que a desgastar todo lo que puedan por ahí.
0
K
16
#15
jorgeesc
Si Sánchez ha vivido de la prostitución, entonces Feijoo ha vivido de la política y la buena gestión!
0
K
10
#23
jorgeesc
#18
y con menudo cóctel de pastillas!
0
K
10
#14
CharlesBrowson
apaños vamos entre proxenetas y camellos
0
K
8
#20
Bravok1
*
Vaya....como se le va la olla al cocainómano fanboy y amigo intimo de traficantes de coca, no....? Se pasó de la raya....?
No parecen comentarios dignos de un presidente de la oposición son más de un taleguero mindundi analfabeto de mala vida muy escocido y looser...
0
K
7
#26
bibubibu
*
Y lo dice un puto traficante de droga, tiene gónadas la cosa.
Casi mejor vivir de las rentas de las putas, que de las rentas del tráfico de drogas.
0
K
7
#11
elsnons
*
Bajeza moral de Sánchez y de su partido que participó en diversas matanzas durante la segunda republica con la guinda del asesinato a Largo Caballero que provocó el golpe de Estado y la muerte de medio millón entre ambos bandos hermanos, vergüenza debería darle.
Un partido que denuncia el genocidio pero que tiene experiencia en practicarlo, debería callarse un poco no ir tan de putas y ser más responsable y menos hipócrita ese PSOE corrupto.
7
K
-55
#17
jorgeesc
*
#11
Estás seguro de que llevas toda la semana siguiendo la pauta de pastillitas?
Qué fantasía de comentario.
1
K
21
#18
elsnons
#17
si si tú cachondeate, que cada vez vamos mejor por la parte de los cojones, aunque a mí plim duermo en pikolin que decían.
0
K
10
#22
elsnons
#21
go to
#18
0
K
10
#21
Bravok1
*
#11
Necesitas un psiquiatra y volver a la escuela....dejar la medicación no te sienta muy bien... Hay quorum en esto.
1
K
18
#30
angeloso
#11
El golpe de estado lo provocaron los fascistas, que parece que estás confundido.
0
K
11
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
