Feijóo y Ayuso se pronuncian en contra de las protestas propalestinas en la Vuelta ciclista y los tuiteros estallan: "Ni un día sin decir tonterías"

Las manifestaciones de este fin de semana contra el genocidio israelí en Gaza durante el curso de la Vuelta ciclista a su paso por varias localidades norteñas se han saldado con 10 detenidos. Durante las protestas, que transcurrieron de forma pacífica aunque con un marcado abuso policial según varios participantes, muchos de ellos cantaron consignas propalestina y empujaron vallas para bloquear el paso de los ciclistas del equipo israelí.