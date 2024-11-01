edición general
Feijóo y Ayuso se pronuncian en contra de las protestas propalestinas en la Vuelta ciclista y los tuiteros estallan: "Ni un día sin decir tonterías"

Las manifestaciones de este fin de semana contra el genocidio israelí en Gaza durante el curso de la Vuelta ciclista a su paso por varias localidades norteñas se han saldado con 10 detenidos. Durante las protestas, que transcurrieron de forma pacífica aunque con un marcado abuso policial según varios participantes, muchos de ellos cantaron consignas propalestina y empujaron vallas para bloquear el paso de los ciclistas del equipo israelí.

Comentarios destacados:    
colipan #3 colipan
Hay que empezar a ser como ellos, son unos grandísimos hijos de puta y una basura de personas.
#Feijoohijodeputa
#Feijoonarcotraficante
7 K 64
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han mostrado contrarios a esas acciones: "La Vuelta también es marca España y para defender la causa palestina no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad. Sin tener en cuenta que el equipo ruso no puede participar por estar sancionado, a Israel se lo permiten todo.
3 K 47
ansiet #2 ansiet
Pues eso ni un dia sin decir tonterías para que añadir nada más.
3 K 37
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#2 En este caso más que tonterías son hijoputeces. Gracias a su naturaleza también es raro el día que no sueltan una o varias.
3 K 40
#6 pozz
"y los tuiteros estallan"
Vaya nivelazo. :palm:
3 K 34
lib_free #5 lib_free
Serán los tuiteros de izquierda, a ver que es una información de "Publico" a sus votantes Palestina se la sopla. Seamos un poco honestos por favpr que estas noticias dan vergüenza ajena.
2 K 28
Tontolculo #4 Tontolculo
Los tuiteros estallan
Fenomenal, porque lo de salir a protestar o recordar esto a la hora de votar, ya tal
2 K 24
#8 tromperri
Sobre el genocidio de Gaza… ¿han dicho algo? ¿lo condenan?
1 K 16
#9 yukatan
#8 no... y no
0 K 7
XtrMnIO #11 XtrMnIO *
Sim embargo sí que estarían contentos si la puaea de derechas rebuznase en la Vuelta "Pedro Sánchez HDP!!".
0 K 12
#10 casicasi
''Ni respaldo lo que ocurre en Gaza ni que una competición sea boicoteada por motivos políticos",

Ni nazis ni judíos, igualdad.
Extremismo mal.

www.youtube.com/watch?v=UrC7MpIEmyM
0 K 10

