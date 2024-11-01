edición general
Feijóo asegura sin aportar más datos que hay 550.000 migrantes recibiendo ayudas sin trabajar

Feijóo asegura sin aportar más datos que hay 550.000 migrantes recibiendo ayudas sin trabajar

El líder del PP ha rechazado "una regularización masiva incondicional" de migrantes alegando que "la inmigración sin requisitos", "sin método" y "sin reglas" produce un "efecto llamada".

Comentarios destacados:    
Thornton
Ni, ni ni...

Sin aportar pruebas, sin aprtar pruebas...

¡Aportar pruebas es de rojos!

CerdoJusticiero
Sin credibilidad, sin datos, sin proyecto de país, xenófobo, tolerante con la corrupción, repitiendo el discurso de quienes le comen votos...

Feijoo es esféricamente subnormal, igual de retrasado lo mires desde donde lo mires.

Eukherio
Lo que antes decía Abascal ahora lo dice Feijoo. Pero ellos siguen preguntándose cómo puede ser que Vox crezca y el PP esté estancado.

DenisseJoel
#3 Están a 4 puntos porcentuales de que los adelante Vox.

luspagnolu
#3 #10 Ya lo he dicho alguna vez: ¿qué tipo de estrategia te lleva a intentar diferenciarte de VOX siguiendo las estrategias de dicho partido? No tiene ningún sentido.

lordban
Depende a qué se refiera por ayudas. Si es una paga directa probable que no, si es recibir los multiples servicios del estado directos e indirectos seguro que sí.

hijolagranputa
Seguro que lo dijo en una televisión o en un medio de esas que él considera que no están bajo la influencia del gobierno.

:roll:

Ramen
Y aunque fuera verdad ¿cuál es el problema que personas que residen en España reciban ayudas que necesitan para no caer en la pobreza? Si cumplen los requisitos que marca la ley ¿cuál es el puto problema?

Kantinero
Creo que muchos peperros votan Vox como huída hacia adelante, consideran a Flanders un líder sin fuerza, a la Yuso en el fondo no la ven capacitada para gobernar aunque le rían las gracias, andan a la busca de un prostituto de Ansar que no existe, afortunadamente.

yoma
Si están en contra de la migración ilegal, es fácil, que la legalicen y fin del problema. :troll:

omega7767
a la cantinela de la inmigración, quiere adelantar a VOX por la derecha

es que es más falso, aún leiamos hoy a Feijoo hablar de traer más inmigrantes para los trabajos que no se cubren en España con el problema de vivienda y paro que tenemos....

Gotsel
En lo de que que "la inmigración sin requisitos", "sin método" y "sin reglas" produce un "efecto llamada" tiene razón, por muy de derechas que sea. Otra cosa es que cuando han gobernado, nada de eso cambió.

oscarcr80
Que hay que hacer para ser inmigrante si ya eres nacional?

Es para un amigo.

plutanasio
#2 comerte el pasaporte

Leon_Bocanegra
#2 irte a cualquier país del África subsahariana... O a marruecos si no quieres alejarte mucho.

tobruk1234
A miles de politicos del PP y VOX que están recibiendo ayuditas, pero esos son vagos buenos

Gadfly
500.000 o más!!!!


