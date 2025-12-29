·
7
meneos
7
clics
Feijóo apoya a Albiol por el desalojo de Badalona y avisa de que los "problemas sociales" no se resuelven "incumpliendo la ley"
El líder del PP cierra filas con la gestión del alcalde de Badalona y ha asegurado que su único objetivo es "hacer cumplir la ley en su municipio"
|
etiquetas
:
feijoo
,
albiol
,
badalona
,
inmigrantes
6
1
0
K
115
actualidad
11 comentarios
6
1
0
K
115
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
CerdoJusticiero
No esperaba menos de este excremento con forma humana.
5
K
64
#4
Quillotro
#3
¿A cuál de los dos te refieres?
2
K
13
#11
Antipalancas21
#4
Son tal para cual, no hay diferencias entre ellos.
0
K
20
#8
sotillo
#3
Es la tónica del partido, se le apoya
1
K
21
#6
vviccio
*
Foto con Mazón y ahora foto con Albiol. Los juegos del hambre han comenzado...
2
K
49
#9
kinz000
Pues claro que no dijo la gran p*** los problemas sociales se resuelven cumpliendo la ley y no dejando a la gente bajo un puente en pleno invierno
1
K
30
#1
Esteban_Rosador
PP -> PPx -> Pox - > Vox
0
K
20
#2
Quillotro
#1
Feijoo -> Feijo -> Feiso -> Feuso -> Fyuso -> Ayuso
0
K
12
#5
Pixmac
La ley dice que los desahucios se deben hacer tras ofrecer una alternativa habitacional para evitar que las personas terminen en la calle, algo que Albiol incumplió a sabiendas y chuleando de ello. Por tanto, Albiol también incumplió la ley.
0
K
20
#7
MiguelDeUnamano
*
#5
Para el PP, como el mentir, "incumplir la ley no es delito" siempre que sean ellos quienes mientan o la incumplan.
1
K
35
#10
mancebador
#5
Lo he buscado pero no he encontrado nada de eso, ¿puedes dar fuentes?
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
