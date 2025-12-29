edición general
Feijóo apoya a Albiol por el desalojo de Badalona y avisa de que los "problemas sociales" no se resuelven "incumpliendo la ley"

El líder del PP cierra filas con la gestión del alcalde de Badalona y ha asegurado que su único objetivo es "hacer cumplir la ley en su municipio"

El líder del PP cierra filas con la gestión del alcalde de Badalona y ha asegurado que su único objetivo es "hacer cumplir la ley en su municipio"

feijoo , albiol , badalona , inmigrantes
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
No esperaba menos de este excremento con forma humana.
#4 Quillotro
#3 ¿A cuál de los dos te refieres?
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#4 Son tal para cual, no hay diferencias entre ellos.
sotillo #8 sotillo
#3 Es la tónica del partido, se le apoya
vviccio #6 vviccio *
Foto con Mazón y ahora foto con Albiol. Los juegos del hambre han comenzado...
kinz000 #9 kinz000
Pues claro que no dijo la gran p*** los problemas sociales se resuelven cumpliendo la ley y no dejando a la gente bajo un puente en pleno invierno
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
PP -> PPx -> Pox - > Vox
#2 Quillotro
#1 Feijoo -> Feijo -> Feiso -> Feuso -> Fyuso -> Ayuso
#5 Pixmac
La ley dice que los desahucios se deben hacer tras ofrecer una alternativa habitacional para evitar que las personas terminen en la calle, algo que Albiol incumplió a sabiendas y chuleando de ello. Por tanto, Albiol también incumplió la ley.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano *
#5 Para el PP, como el mentir, "incumplir la ley no es delito" siempre que sean ellos quienes mientan o la incumplan.
#10 mancebador
#5 Lo he buscado pero no he encontrado nada de eso, ¿puedes dar fuentes?
