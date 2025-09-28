edición general
Feijóo anuncia un "visado por puntos" para los inmigrantes

El visado por puntos primaría a quienes trabajen en sectores con déficit de mano de obra, conozcan mejor la cultura española.

luspagnolu #1 luspagnolu
Me juego el cuello a que dicho sujeto no tiene ni puñetera idea de cultura española.
crob #2 crob
#1 Me temo lo inverso: que tiene una idea demasiado clara de cultura española que no coincide ni con el 50% de españoles
ElBeaver #10 ElBeaver
#1 Si ni siquiera habla gallego correctamente, y el que lo sustituyó es igual o peor.
vicus. #5 vicus.
La cultura española del esfuerzo como la de Frijolito y Santivago Pagascal. Si es que te tienes que reír, limpiar culos, váteres y acompañar viejos lo que más puntúa, clasismo a la vez que Xenofobia a gogo sin que se le caiga a uno la cara de vergüenza.
#3 tromperri
Que dice Feijoo que racismo por puntos.
No como el de Vox.
Gry #8 Gry *
Uno que, según dice, ya tienen otros países como "Canadá, Australia y Reino Unido :palm:

Podía buscarse otros ejemplos que los anglosajones...
Supercinexin #11 Supercinexin
Qué va a anunciar el hijodeputa éste, si ni gobierna ni va a gobernar. El zaino y el orate es lo que único que sabe hacer.
PeterDry #9 PeterDry
Carnet por puntos:
1P ¿ Te gusta el jamón?
1P ¿ Prácticas el ayuno por el Ramadán ?
1P ¿ Estás circuncidado ?
1P ¿ Solo comes carne Halal?
1P ¿ Te bañas vestida de pies a cabeza en la piscina o en la playa ?
1P ¿ Te arrodillas para rezar en una determinada dirección?
#4 Tiranoc
¿Y qué opina su jefa?¿está de acuerdo?
woody_alien #6 woody_alien
#4 Está esperando a que le digan qué hacer por el pinganillo.
RuiWang #7 RuiWang
Feijoo/ Abascal: "hay que controlar la inmigración irregular"

Izquierda: "Fascistas!! Fascistas!! Ultraderecha!!!
wildseven23 #12 wildseven23
#7 Ni Fakejoo ni Pagascal han dicho eso. Tampoco lo dice la izquierda.
