Feijóo acusa al Gobierno de decir "no a la guerra, pero sí al dinero que les da"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de España de decir «no a la guerra, pero sí al dinero que les da la guerra» y ha exigido al Ejecutivo que adopte medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Irán en los ciudadanos.
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Pedazo de HDP hipocrita.
Y el run run acaba calando. Feijoo no tiene el más mínimo problema en erosionar la confianza ciudadana en el estado con tal de hacer daño.
También es verdad, que si el combustible está al doble, los impuestos recaudados son mayores (no el doble, menos, porque baja la demanda).
Pero los impuestos son para redistribuir la riqueza, por tanto no se trata de bajar impuestos, si no de usarlos para paliar los efectos sobre todo en donde más dañe.
Dicho de otra manera, no se trata de "perdonar" dinero a quien llena el depósito, que perdonas más a las… » ver todo el comentario
Solo el IVA depende del precio, el Impuesto Especial de Hidrocarburos en España es una cantidad fija por litro, no depende del precio de venta.
Mentira.
El "no a la guerra" hay que decirlo SIEMPRE.
Y luego, las actuaciones posteriores alineadas a ese "no a la guerra" se irán sucediendo acorde a la viabilidad de las mismas y acorde a los intereses del país.
Me parece estúpido el querer jugar… » ver todo el comentario