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Feijóo acusa al Gobierno de decir "no a la guerra, pero sí al dinero que les da"

Feijóo acusa al Gobierno de decir "no a la guerra, pero sí al dinero que les da"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de España de decir «no a la guerra, pero sí al dinero que les da la guerra» y ha exigido al Ejecutivo que adopte medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Irán en los ciudadanos.

| etiquetas: feijóo , guerra , gobierno , impuestos , iva
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10 comentarios
2 0 0 K 27 politica
Comentarios destacados:      
fofito #1 fofito
Este es tonto hasta las 10 de la mañana y subnormal hasta las 12 de la noche.
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Anfiarao #4 Anfiarao
#1 fine de semana y festivos incluidos
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obmultimedia #2 obmultimedia
El que votó junto a VOX y Junts vetar el escudo social que permitia topar los precios en caso de emergencia como esta guerra.
Pedazo de HDP hipocrita.
5 K 68
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Y el diría sí al genocidio y encima pondría la cama.  media
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
La misma falacia de siempre de que es el gobierno el que se enriquece con los impuestos.
Y el run run acaba calando. Feijoo no tiene el más mínimo problema en erosionar la confianza ciudadana en el estado con tal de hacer daño.
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mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
Por supuesto, hay que poner medidas para paliar los efectos. Eso es verdad.
También es verdad, que si el combustible está al doble, los impuestos recaudados son mayores (no el doble, menos, porque baja la demanda).

Pero los impuestos son para redistribuir la riqueza, por tanto no se trata de bajar impuestos, si no de usarlos para paliar los efectos sobre todo en donde más dañe.

Dicho de otra manera, no se trata de "perdonar" dinero a quien llena el depósito, que perdonas más a las…   » ver todo el comentario
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#10 Marisadoro *
#6 También es verdad, que si el combustible está al doble, los impuestos recaudados son mayores (no el doble, menos, porque baja la demanda).

Solo el IVA depende del precio, el Impuesto Especial de Hidrocarburos en España es una cantidad fija por litro, no depende del precio de venta.
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Sinfonico #8 Sinfonico
Si mañana Sánchez saca una ley para paliar los efectos de la guerra este elemento votará en contra.
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#9 Grahml
"el líder de los populares ha insistido en que no se puede enarbolar la bandera del ‘no a la guerra’ y, por otro lado, «recaudar la inflación que genera la guerra», porque eso es «doblemente demagógico»."

Mentira.

El "no a la guerra" hay que decirlo SIEMPRE.

Y luego, las actuaciones posteriores alineadas a ese "no a la guerra" se irán sucediendo acorde a la viabilidad de las mismas y acorde a los intereses del país.

Me parece estúpido el querer jugar…  media   » ver todo el comentario
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wildseven23 #5 wildseven23
Y a este señor le votarán un buen puñado de españoles :wall:
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menéame