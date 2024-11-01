·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11721
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13560
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4376
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
4400
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
2914
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
más votadas
844
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
542
PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción
474
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
491
La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales y allana así su caso ante el juez
533
Un exmagistrado no se calla y habla de la prevaricación de Peinado: “Ha escogido todas las formas de hacer el ridículo”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
23
clics
La Fed baja los tipos en 25 puntos básicos y fija el mercado laboral como su prioridad: la inflación pasa a un segundo plano
Como se esperaba, la Reserva Federal ha recortado los tipos en 25 puntos básicos, a un margen del 4%-4,25%.
|
etiquetas
:
fed
,
empleo
8
1
0
K
101
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
Señores de la Fed, os voy a contar un secreto:
Da igual que suba la liquidez, y por tanto que las empresas tengan un entorno bueno para invertir, crecer y contratar; si no hay trabajadores disponibles, no se puede contratar, y el señor naranja ha expulsado a demasiados.
Aportar liquidez no sirve para crear trabajadores ya formados de la nada.
4
K
68
#2
sotillo
#1
Pero da alas a la especulación y al pelotazo
1
K
23
#3
mente_en_desarrollo
#2
Sí.
Pero mi comentario iba únicamente por lo que fijan como prioridad.
En un país casi sin paro, poco puede hacer una política expansiva para conseguir trabajadores salvo importarlos, y no creo que muchos trabajadores de fuera hoy día se atrevan a ir a EEUU sabiendo que cualquier día, sin hacer nada malo, pueden acabar en una cárcel de El Salvador.
Pero sí, para especular, dar pelotazos, y en general, inversión, sí que sirve la política expansiva ya que esos pelotazos no tienen por qué ser en el mismo país (hay más facilidad para el movimiento de capitales que de personas).
0
K
12
#4
sarri
#3
Además de no saber la ocurrencia que tendrá la semana que viene, si te prohibirá vender ciertos productos a ciertos países, o meterá unos aranceles a un país al que le compras los componentes o la materia prima...
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Da igual que suba la liquidez, y por tanto que las empresas tengan un entorno bueno para invertir, crecer y contratar; si no hay trabajadores disponibles, no se puede contratar, y el señor naranja ha expulsado a demasiados.
Aportar liquidez no sirve para crear trabajadores ya formados de la nada.
Pero mi comentario iba únicamente por lo que fijan como prioridad.
En un país casi sin paro, poco puede hacer una política expansiva para conseguir trabajadores salvo importarlos, y no creo que muchos trabajadores de fuera hoy día se atrevan a ir a EEUU sabiendo que cualquier día, sin hacer nada malo, pueden acabar en una cárcel de El Salvador.
Pero sí, para especular, dar pelotazos, y en general, inversión, sí que sirve la política expansiva ya que esos pelotazos no tienen por qué ser en el mismo país (hay más facilidad para el movimiento de capitales que de personas).