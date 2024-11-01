edición general
9 meneos
23 clics
La Fed baja los tipos en 25 puntos básicos y fija el mercado laboral como su prioridad: la inflación pasa a un segundo plano

La Fed baja los tipos en 25 puntos básicos y fija el mercado laboral como su prioridad: la inflación pasa a un segundo plano

Como se esperaba, la Reserva Federal ha recortado los tipos en 25 puntos básicos, a un margen del 4%-4,25%.

| etiquetas: fed , empleo
8 1 0 K 101 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 101 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Señores de la Fed, os voy a contar un secreto:
Da igual que suba la liquidez, y por tanto que las empresas tengan un entorno bueno para invertir, crecer y contratar; si no hay trabajadores disponibles, no se puede contratar, y el señor naranja ha expulsado a demasiados.

Aportar liquidez no sirve para crear trabajadores ya formados de la nada.
4 K 68
sotillo #2 sotillo
#1 Pero da alas a la especulación y al pelotazo
1 K 23
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Sí.

Pero mi comentario iba únicamente por lo que fijan como prioridad.
En un país casi sin paro, poco puede hacer una política expansiva para conseguir trabajadores salvo importarlos, y no creo que muchos trabajadores de fuera hoy día se atrevan a ir a EEUU sabiendo que cualquier día, sin hacer nada malo, pueden acabar en una cárcel de El Salvador.

Pero sí, para especular, dar pelotazos, y en general, inversión, sí que sirve la política expansiva ya que esos pelotazos no tienen por qué ser en el mismo país (hay más facilidad para el movimiento de capitales que de personas).
0 K 12
#4 sarri
#3 Además de no saber la ocurrencia que tendrá la semana que viene, si te prohibirá vender ciertos productos a ciertos países, o meterá unos aranceles a un país al que le compras los componentes o la materia prima...
0 K 12

menéame