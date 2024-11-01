edición general
El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI ha difundido dos fotografías de una persona buscada por su presunta relación con el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en Utah, poco después de que las autoridades reconociesen en rueda de prensa que disponían de una imagen nítida del presunto tirador.

themarquesito #4 themarquesito
Sudadera negra con una bandera yanqui con algo por encima. Aún será un groyper como sugerí.  media
themarquesito #23 themarquesito *
#19 Pero un universitario que está en una universidad pública gracias a que el ejército le paga la carrera por haber servido cinco años puede que sí sea capaz de acertarle a un blanco estacionario a 130 metros.

#24 Esta mañana lo dije yo también.
www.meneame.net/story/trump-acusa-izquierda-radical-asesinato-charlie-
mente_en_desarrollo #29 mente_en_desarrollo
#23 Ya, pero a ti no te llaman loco.
Eres el puto oráculo de meneame en historia y cultura yanki.

En esto último, también está verdaderofalso como la versión dark web.
plutanasio #33 plutanasio
#23 no hace falta ir al ejercito para ser un buen tirador. Vasili el famoso francotirador ruso era un experto antes de entrar al ejercito porque cazaba desde pequeño
allaquevamos #25 allaquevamos
#4 Esto es lo que le esta diciendo Trump desde la CasaBlanca.

www.youtube.com/shorts/CDDA58g4JMQ
angelitoMagno #27 angelitoMagno
#4 Acabo de conocer la existencia de los groyper. No cabe un zumbado más en USA :-|
BastardWolf #34 BastardWolf
#27 que coño es un groyper? Vienen tantas posibilidades en el urban dictionary que no me aclaro
www.urbandictionary.com/define.php?term=groyper
Verdaderofalso #35 Verdaderofalso
#27 caben, hazme caso xD
#20 sportz_yugoslavs
#18 Los debates en la universidad son para los investigadores. No para criptobros alucinados.
#22 lordban
#20 Te veo muy elitista. Los investigadores están para investigar y debatir con fondos, el resto de mortales no tiene fondos, pero por supuesto que la universidad es el sitio perfecto para encontrarse y debatir ideas.
#26 sportz_yugoslavs
#22 Si, el debate enriquece. Menos cuando es con trolls.

Ale!
#15 sportz_yugoslavs
#10 Si, ni de derechas ni de izquierdas, como tú.
#1 sportz_yugoslavs
Luigi vive
La lucha sigue
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 ¿Te imaginas que se llama Mario?
Harkon #12 Harkon
#1 Si a alguien le apetece ver el video del tiro lo tiene aquí

x.com/iLoveJaneAdams/status/1965877252845089028
angelitoMagno #28 angelitoMagno *
Michelle Malkin. Esta mujer de la foto defiende el supremacismo blanco :-|
es.wikipedia.org/wiki/Michelle_Malkin

 media
#6 sportz_yugoslavs
Lo más misterioso de este asunto es saber qué cojones hacía un conspiranoico antisistema y fascistoide dando una charla en una UNIVERSIDAD
#10 Katos
#6 debatir ideas delante de la gente en la universidad? Y estar abierto a discutir con cualquiera?.
Precisamente eso es lo que es una universidad.

¿Antisistena, conspiranoico?. Es conservsdor de derechas algo así como lo que ha ganado por mayoría en EEUU o sea la ideología de Trump.
#18 lordban
#6 Lo que debería hacer cualquier persona que se considere cuerda, salir de su cámara de eco, hablar con la gente cara a cara y debatir ideas contrarias. Y para eso esta la universidad, no para indoctrinar.
efectogamonal #32 efectogamonal
#30 Mira, como cierto monarca que mató a su propio hermano :roll: {0x1f525}
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso
#19 eso es otra… la precisión
efectogamonal #11 efectogamonal
Eso es, dando buenas pistas a través de la prensa para que se esconda mejor {0x1f525}
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#11 Luigi cayó por eso mismo
efectogamonal #19 efectogamonal
#17 Un universitario no es capaz de meter un tiro certero en el cuello a 200 metros con la victima a la sombra, ni de coña.

Just saying {0x1f525}
plutanasio #30 plutanasio
#19 si es de pueblo no veo por qué no. Igual lleva disparando desde que aprendió a caminar, como un amigo mío que iba a cazar con el abuelo. Y yo con 18 ya le daba al tiro al plato. Yo y unos cuantos guajes más del pueblo porque es algo muy típico.
nilien #5 nilien
¿Qué es lo que se ve en la camiseta, sobre la bandera usana?

(así de primeras recuerda a un mazo judicial o a un arma...)
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#5 Un águila calva
nilien #8 nilien
#7 Sí? Las formas parecen muy rectas...
Lord_Cromwell #9 Lord_Cromwell
#5 Como esta  media
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#9 Ah, si, la habitual camiseta de los ANTIFA y los LEFT WINGS RADICALS
nilien #14 nilien
#9 Ah, pues sí, gracias.

Parecía una silueta rara para un águila...
angelitoMagno #31 angelitoMagno
#9 Dicen por Bsky que es una camiseta de una asociación de veteranos.
www.dvnf.org/freegift15/
incontinentiasuma #16 incontinentiasuma
¿Philip Jennings?
