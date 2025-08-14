El FBI devuelve a México un documento firmado por Hernán Cortés hace 500 años

30 años tras su desaparición, el FBI devolvió el miércoles a México un documento con firma de Hernán Cortés. Es un registro de pagos de 1527, una de las 15 páginas que se cree robadas de los archivos nacionales de México entre 1985 y 1993. Nadie sería procesado por haber cambiado de manos muchas veces desde el robo. “Describe el pago de pesos de oro común para gastos en la preparación del descubrimiento de las tierras de las especias”: Asia Oriental y Sudoriental. Los europeos navegaron hacia el oeste buscando una ruta más corta a esas tierras.