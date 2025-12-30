edición general
El FBI descubre motos de Márquez, Rossi o Lorenzo valoradas en 32 millones que ocultaba un ex atleta olímpico

Las autoridades han incautado en México cerca de medio centenar de motos históricas de MotoGP vinculadas a un exatleta olímpico acusado de dirigir un cartel y perseguido por el FBI.

4 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Menuda colección de motos, lo que no aclara la noticia, es si son robadas
Connect #3 Connect
A ver, atleta olímpico... participó una vez, logró su plaza gracias a competir en carreras menores de snowboard y después se retiró.
Lo del turismo olímpico sería todo un tema. La de gente con pasta que se quiere pegar el placer de saber lo que son unos JJOO por dentro. Suelen escoger disciplinas donde apenas hay participantes. Se hacen un recorrido para reunir los puntos necesarios para clasificarse y como suelen ser los únicos de su país o como mucho hay otro más, pues para los Juegos que…   » ver todo el comentario
Alakrán_ #2 Alakrán_
Vaya colección de MotoGP, se ve también la de Lorenzo y Dovi. Muchísimas anteriores. Si son originales hay muchísimo dinero invertido.  media
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Cerca de 40 millones
