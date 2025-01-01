edición general
Fatiga museal: cómo disfrutar de los museos sin agotarse en el intento

Con la llegada del verano, millones de personas se lanzan a descubrir el patrimonio cultural de sus ciudades o de los destinos turísticos que eligen para las vacaciones. Visitar museos se ha convertido en una de las actividades más populares para quienes buscan combinar descanso y desconexión con enriquecimiento cultural. No es de extrañar, diferentes investigaciones han encontrado que la visita a museos tiene potencial para aumentar la calidad de vida, disminuir el riesgo de padecer problemas de salud mental, reducir la soledad.

#2 oscarcr80
Museal!!??
alcama #1 alcama
Hace poco estuve en el Museo del Prado de Madrid.
Y creo que lo hice bien: sabiamos que no podiamos verlo todo , así que centramos la visita en ciertas obras, sin procurar informarnos de todo . Fue una visita parcial pero no agotadora
