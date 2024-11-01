Fascismo e imperialismo en la fase trumpista de la oligarquía estadounidense

El ascenso de la extrema derecha y el necolonialismo impuestos por Donald Trump es una consecuencia y no una anomalía de la política capitalista de comienzos del siglo XXI. Desde el ataque a las Torres Gemelas en 2001 se ha venido acelerando una trayectoria en Estados Unidos que ha desembocado en lo que hoy ya nombramos abiertamente como fascismo en la Administración Trump. En este primer cuarto de siglo se han reforzado estructuras que generan inercias de gran intensidad, erigiendo altas barreras a la acción política que pretenda salirse de...