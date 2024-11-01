·
4
meneos
45
clics
El fascismo ha resultado ser el principio rector en Meneame
En Tardigram sí nos preocupamos de que no ocurra. Y seguiremos haciéndolo aunque los palos que nos meten en las ruedas sigan llegando.
|
etiquetas
:
meneame
,
tardigram
3
1
2
K
36
tecnología
12 comentarios
3
1
2
K
36
tecnología
#1
Livingstone85.
El troll que llevo dentro me ha poseído una vez más...
2
K
34
#6
Pertinax
#1
Retardigram en su más pura esencia.
1
K
30
#3
Torrezzno
*
Están bloqueados por Tebas. No se puede entrar con Digi. Fascismo real
0
K
19
#9
Livingstone85.
#3
Entonces te copio el artículo
indica que cada día 5.000 personas nos visitan.
Lo que era un anuncio interno (y francamente satisfactorio) fue recogido por parte de la camarilla reaccionaria que antes os señalé y su actual cabeza visible, Inparsifal, preparó a su vez una especie de nota de prensa mediante la que quiso señalar que en fin, no era para tanto, sólo que cometió la torpeza de identificarse como miembro de tal camarilla reaccionaria y contra nosotros y los derechos humanos. En el…
» ver todo el comentario
1
K
39
#11
Torrezzno
#9
"Los usuarios de Meneame están en general satisfechos de que a portada llegan mayoritariamente noticias negativas contra Ayuso, sin percatarse de que también llegan a portada noticias contra OTRAS MUJERES, así como la totalidad de las proclamas sociales que impulsa el fascismo. Sin percatarse de que son marionetas en manos del ánimo de lucro del fascismo con agenda."
Es increíble la de tonterías que puede decir la gente
0
K
19
#12
arroba82
#3
Digi es muy barato. A veces es mejor pagar más por el mismo servicio.
0
K
9
#2
ChatGPT
Uy, Un mediatize nuevo?
0
K
10
#4
Livingstone85.
#2
Es como mediatize pero en plan gulag stalinista. El otro extremo pero igual de marginal.
1
K
24
#5
ChatGPT
*
#4
mola, entonces me dejarán tener la cuenta “stallin”? (No como aquí que me banearon…)
1
K
30
#8
Torrezzno
#5
curioso, hubiese apostado por que hubieran encumbrado
1
K
39
#10
ChatGPT
#8
fue justo después de que me banearan por ponerme el nick “hitler”, igual estaban algo sensibles
(Sí, estaban libres los dos
)
1
K
29
#7
arroba82
No me deja poner strike ni memear.
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
