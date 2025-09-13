edición general
La fascinación de esa parte del mundo por el 'descaro' de Israel

Para un fascista de hoy es natural defender Israel como baluarte de la civilización europea contra los españoles que piden el fin del genocidio y a los que considera vendidos y traidores, indignos de formar parte de la nación. No porque Israel sea judía —hace falta mucha ignorancia para creerse el mito de que la religión judía sea más cercana a la cristiana que el islam—, sino porque es fascista. ...

Torrezzno #2 Torrezzno *
Microblogging. Puedes escribir un articulo :hug:. El articulo está bastante bien
Kantinero #3 Kantinero
Muy ambiguo, una de cal y otra de arena, para acabar con esto:
El apoyo a Israel ya no es una oportunista táctica geopolítica o un cauteloso doblegarse ante grupos de presión. Ahora es una orgullosa proclama de cómo imaginar el futuro de la humanidad. Patapum.

Me queda la duda de si es ironía, aunque viniendo de El Confidencial, me decanto por el no
zogo #4 zogo
Me anoto la definición de fascismo (dice de la Enciclopedia Britannica): movimiento caracterizado por "un nacionalismo extremamente militarista, el desprecio a la democracia electoral y al liberalismo cultural y político, la fe en una jerarquía social natural y el gobierno de las élites y el deseo de crear una 'comunidad del pueblo' en el que los intereses individuales se subordinan al interés de la nación". ('Liberalismo' describe en inglés un sistema que protege las libertades del individuo contra la imposición de un ideario estatal, social o religioso, sin relación con su uso en español moderno).

No la conocía y creo interesante no usarla alegremente.
ieicaonvas #1 ieicaonvas
Les encanta la sangre ajena.
