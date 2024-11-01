La fascinación por la cultura griega [Eng]

La fascinación por la cultura griega durante el humanismo y el Renacimiento fue evidente en la Edad Moderna, influyendo en las lenguas y literaturas europeas y su estudio ( filología ), el pensamiento religioso y político, la cultura material y los emergentes ámbitos de la imprenta y la publicación. Este compromiso con el patrimonio griego ha persistido a lo largo de los siglos, ejemplificado por el redescubrimiento de sitios antiguos por los viajeros del Grand Tour y en las referencias a este legado que perduran hasta nuestros días.