La fascinación por la cultura griega [Eng]

La fascinación por la cultura griega durante el humanismo y el Renacimiento fue evidente en la Edad Moderna, influyendo en las lenguas y literaturas europeas y su estudio ( filología ), el pensamiento religioso y político, la cultura material y los emergentes ámbitos de la imprenta y la publicación. Este compromiso con el patrimonio griego ha persistido a lo largo de los siglos, ejemplificado por el redescubrimiento de sitios antiguos por los viajeros del Grand Tour y en las referencias a este legado que perduran hasta nuestros días.

Narmer #2 Narmer
Te entiendo. Al fin y al cabo, ¿qué han hecho griegos y romanos por nosotros?
azathothruna #1 azathothruna
Soy tan anticolonizador que no me gusta mucho lo griego.
Y ni hablemos del imperio romano, el origen de la palabra fascismo.
Una teoria dice que para que el fascismo (ultra derecha carepalida) desaparezca para siempre es destruir la ciudad eterna
