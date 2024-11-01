El faro vanguardista de Galicia que rompió con décadas de tradición arquitectónica en la costa

En los últimos años, la región de Galicia ha integrado nuevas construcciones que buscan mejorar la funcionalidad de la señalización marítima sin afectar el paisaje ni los elementos históricos existentes. El Faro de Punta Frouxeira es un ejemplo de esta integración, mostrando cómo la modernización de las infraestructuras puede coexistir con la conservación del entorno natural e histórico del litoral gallego. Su ubicación estratégica y su diseño contemporáneo reflejan la planificación y actualización de la costa para responder a las necesidades actuales de seguridad y navegación marítima.