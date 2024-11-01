edición general
El faro vanguardista de Galicia que rompió con décadas de tradición arquitectónica en la costa

En los últimos años, la región de Galicia ha integrado nuevas construcciones que buscan mejorar la funcionalidad de la señalización marítima sin afectar el paisaje ni los elementos históricos existentes. El Faro de Punta Frouxeira es un ejemplo de esta integración, mostrando cómo la modernización de las infraestructuras puede coexistir con la conservación del entorno natural e histórico del litoral gallego. Su ubicación estratégica y su diseño contemporáneo reflejan la planificación y actualización de la costa para responder a las necesidades actuales de seguridad y navegación marítima.

etiquetas: tradición arquitectónica , galicia , señalización , punta frouxeira
6 comentarios
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Me parece feo, pero para gustos...
Kachemiro #3 Kachemiro *
#1 no es feo. Es un atentado contra el buen gusto y la decencia
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#3 Me recordó a esto.  media
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#1 Pues el feísmo es muy gallego también
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Vanguardista llaman ahora a cualquier cosa con pinta de almacén de material de obra.
palestina #6 palestina
Si voy en coche y veo eso me voy para allá a echar gasolina.
