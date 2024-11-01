La FAPE incumple sus normas para apercibir al periodista Javier Ruiz coincidiendo con el acoso que recibe en su domicilio del ultra Vito Quiles

Sorprende que el procedimiento ‘exprés’ de la FAPE sobre unas declaraciones de agosto coincida ahora su publicación con el acoso que Ruiz está recibiendo en su domicilio por Quiles y la campaña de desprestigio de Villarejo y medios afines. La Federación de Periodistas, que no se pronuncia sobre la persecución que denuncia el periodista de TVE, atiende una queja que ampara las tesis negacionistas de la violencia machista de Vox