FAPA pide levantar la prohibición del hiyab tras «haber creado un problema donde no lo había»

La Federación de AMPAS ha difundido esta noche un comunicado para reclamar al IES Sagasta «la vuelta a la normalidad, que era lo que existía el curso pasado». FAPA Rioja asegura no tener constancia alguna de que el uso del velo islámico «haya generado algún tipo de problema de convivencia en ningún centro de La Rioja», por lo que «la prohibición del IES Sagasta de utilizar el hiyab en sus instalaciones y el debate posterior que se ha creado a nivel social es gratuito y carece de sentido, al no haber ninguna problemática previa».

#2 akyrna
Si lo han probido será porque se usaba, o sea que sí que hay problemática previa
#3 diablos_maiq *
#2 ¿qué problemática? ¿que se ofenden los xenófobos? :ffu:
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 En el hadith se cuenta como le meten una paliza a una esclava por ponerse el velo, que es un privilegio de mujeres "libres". Hay que dejar que se exprese la libertad
#17 diablos_maiq
#5 ¿el hsdith es un barrio de Logroño?
#8 akyrna *
#3 Tu respuesta era esperada. Se trata de liar a alguien a discutir qué se considera problemático y qué no, a base de ideología, prejuicios y sentimientos.

Yo sólo juego a datos objetivos.
#11 fingulod
#8 Pon los datos objetivos que muestren que había un problema.
#16 diablos_maiq
#8 pues todavía no has mostrado ninguno ¿por qué será?
lobotomico2 #18 lobotomico2
#3 Por que no se puede llevar gorra en las clases?

Segun las mujeres musulmanas, es algo opcional. Como una gorra.
#7 DenisseJoel
#2 Usar prendas de ropa no es una problemática, al menos no para las personas normales.
#9 akyrna
#7 Dependerá de la definición. Ahora os dejo que os discutais las definiciones. Yo miraré otros hilos.
Fresita_Kawaii #15 Fresita_Kawaii
#7 Un poco islamófobo tu comentario
#19 MyNameIsEarl
#2 si no ves un problema, no hay problemática previa. Si lo ves ,tienes un problema.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No face, no fap(a)
asola33 #14 asola33
A mi no me gustan los velos pero tampoco me gustan las imposiciones en la forma de vestir ni los uniformes. Que vistan como quieran.
Fedorito #6 Fedorito
Mientras el rostro quede al descubierto no se debería prohibir nada.
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Tampoco se deberia prohibir el niqab o el burka si alguna alumna aparece con el
#12 tpm1
Los cánceres se extirpan lo antes posible.
Esku #13 Esku
La normalidad es no llevar una prenda simbolo de opresion religiosa como en el medievo.
#10 luckyy
Pues yo la veo como una cárcel y una mordaza para la mente. En el caso de las monjas, también.
