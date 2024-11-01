FAPA pide levantar la prohibición del hiyab tras «haber creado un problema donde no lo había»

La Federación de AMPAS ha difundido esta noche un comunicado para reclamar al IES Sagasta «la vuelta a la normalidad, que era lo que existía el curso pasado». FAPA Rioja asegura no tener constancia alguna de que el uso del velo islámico «haya generado algún tipo de problema de convivencia en ningún centro de La Rioja», por lo que «la prohibición del IES Sagasta de utilizar el hiyab en sus instalaciones y el debate posterior que se ha creado a nivel social es gratuito y carece de sentido, al no haber ninguna problemática previa».