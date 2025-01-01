edición general
[FAO] Gaza: la hambruna acecha y el 98,5 % de las tierras agrícolas no están disponibles para cultivar

[FAO] Gaza: la hambruna acecha y el 98,5 % de las tierras agrícolas no están disponibles para cultivar

Una nueva evaluación realizada por la FAO y el Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT) revela que el 98,5 % de las tierras agrícolas de Gaza están dañadas, son inaccesibles o ambas cosas. Por lo que solo el 1,5 % de las tierras agrícolas de Gaza (232 hectáreas) están disponibles para el cultivo, frente al 4,6 % (688 hectáreas) en abril de 2025, en un territorio con más de 2 millones de habitantes. 12,4 % de las tierras agrícolas, pese a no estar dañadas, no son accesibles por estar en zonas designadas “de exclusión”.

sotillo
¿Acecha? Hay que ser cabron
Poll
#1 Supongo que es una mala traducción del verbo loom.

www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=loom
Que parece grande, intimidante.
Jointhouse_Blues
¿Qué más da? Los palestinos jamás regresarán allí. Son tierras destinadas al uso y disfrute del pueblo elegido. Para vergüenza de todo el mundo.
lordban
El tema de las tierras agrícolas lo veo en los titulares de forma recurrente, pero la realidad es que es irrelevante. Si 232 hectáreas son el 1,5% entonces el 100% son 15.466 hectáreas, eso da para 62.000 personas, una ínfima parte de la población de Gaza. La realidad es que Gaza ha estado mantenida y crecida demográficamente por la UNRWA (por eso Israel va contra esta institución), sin que vuelvan los 500 camiones diarios de ayuda la hambruna en Gaza es inevitable.
