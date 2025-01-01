[FAO] Gaza: la hambruna acecha y el 98,5 % de las tierras agrícolas no están disponibles para cultivar

Una nueva evaluación realizada por la FAO y el Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT) revela que el 98,5 % de las tierras agrícolas de Gaza están dañadas, son inaccesibles o ambas cosas. Por lo que solo el 1,5 % de las tierras agrícolas de Gaza (232 hectáreas) están disponibles para el cultivo, frente al 4,6 % (688 hectáreas) en abril de 2025, en un territorio con más de 2 millones de habitantes. 12,4 % de las tierras agrícolas, pese a no estar dañadas, no son accesibles por estar en zonas designadas “de exclusión”.