Los fans están usando a Kazuma Kiryu de Yakuza para evadir la verificación de edad [ENG]

¿Recuerdas aquella vez que alguien usó el modelo de Wallace Breen de Half-Life 2 para sortear esos molestos sistemas de verificación de edad introducidos por la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido? Si es así, te alegrará saber que este método poco convencional de usar personajes del juego en lugar de compartir tus datos biométricos sigue funcionando a la perfección, como demostró recientemente Tamzyn, artista digital y gran fan de Yakuza/Like a Dragon

2 comentarios
Khadgar #1 Khadgar
Y mientras dure, durará. Como lo de hacer jailbreak a ChatGPT. :roll:
#2 arreglenenlacemagico
que buena pagina ojala saliera mas por aquí siempre hay buenas entrevistas y curiosidades si eres dev
