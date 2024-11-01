¿Qué famosos prefieren los españoles para que entren en política?

El barómetro de noviembre de Opina 360 revela que la antipolítica gana terreno entre una parte significativa del electorado español, en especial, entre los votantes más jóvenes y los de derechas. El rechazo de los votantes de derechas hacia el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traduce en una predisposición creciente a depositar su confianza en figuras ajenas a la política clásica, procedentes del mundo empresarial, cultural o mediático. El estudio busca tomar el pulso a este fenómeno de desafección para medir el “momentum antip