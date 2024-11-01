edición general
¿Qué famosos prefieren los españoles para que entren en política?

El barómetro de noviembre de Opina 360 revela que la antipolítica gana terreno entre una parte significativa del electorado español, en especial, entre los votantes más jóvenes y los de derechas. El rechazo de los votantes de derechas hacia el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traduce en una predisposición creciente a depositar su confianza en figuras ajenas a la política clásica, procedentes del mundo empresarial, cultural o mediático. El estudio busca tomar el pulso a este fenómeno de desafección para medir el “momentum antip

azathothruna #1 azathothruna
Si un artista se pasa a la politica, sabes que tu pais esta cagado
Reagan, Zelenski son solo algunos ejemplos.
1 K 32
#2 Barriales
#1 Reagan cabo la zanja de los gringos y su futuro.
1 K 22
volandero #3 volandero *
#1 No te olvides de Adolf. Ni de Toni Cantó.
2 K 37
azathothruna #6 azathothruna
#3 Al bigote de brocha no lo cuento mucho, porque es un caso raro
Un AUSTRIACO, volviendose lider de ALEMANIA, gracias a los RICOS
2 K 37
ingenierodepalillos #9 ingenierodepalillos
#6 Y pintando regulinchi.
1 K 26
Deviance #10 Deviance
#6 RICOS JUDÍOS CONSERVADORES que no lo vieron venir, no se nos olvide......
Sin acritud hacia nadie, pero eso es así, es historia.
0 K 11
johel #7 johel *
#1 Toni Cantó
Bueno, me perdonen los artistas por el insulto.
0 K 11
#12 sliana
#1 mazón
0 K 7
antesdarle #4 antesdarle
Santiago Segura
1 K 30
powernergia #11 powernergia *
"El rechazo de los votantes de derechas hacia el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traduce en una predisposición creciente a depositar su confianza en figuras ajenas a la política clásica, procedentes del mundo empresarial, cultural o mediático."

Todo se repite.
Mario Conde.
0 K 11
Stieg #8 Stieg
Belén Esteban y Feijoo, los dos por los lols
0 K 9
ElBeaver #5 ElBeaver
Nadie como Trump, quien podría considerarse uno de los mayores showmen del milenio, siendo famoso desde hace décadas. Por otro lado, están figuras como Putin, un personaje enigmático que, aunque no es actor, podría serlo, especialmente considerando los supuestos dobles que utiliza para realizar visitas y acercarse a la gente.
0 K 7
Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
JM Soto.
0 K 7

