El famoso cantante de regueton Henry Mendes en pleno concierto: “Yo no soy socialista, odio a los rojos”

“Yo no soy socialista, odio a los rojos, vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana”, declaró en el escenario, en medio de enfervorizadas reacciones de su público, que abarrotaba el local

woody_alien
Un inmigrante dominicano pidiendo el voto para los que quieren expulsar a los inmigrantes dominicanos. Hazte fan.
Khadgar
Famoso en su casa a la hora de comer.
angeloso
Un cantante de reggeaton es derechas, para sorpresa de nadie.
Libelulo
Solo le falta decir que es Evangélico xD
Ratoncolorao
¿Odia a los rojos pero no a las pinzas de depilar? Porque maremía qué cejas con tiralíneas....
Aguarrás
Ni puta idea de quién es este señor tipejo, pero desde luego tonto es un rato largo... :palm: :roll:
mcfgdbbn3
El famoso cantante de regueton Henry Mendes

Famoso entre sus seguidores, me imagino, ahora querrá conseguir contratos entre ayuntamientos voxeros.

A sus seguidores les diría una cosa: a él le sobra el dinero, a vosotros probablemente no, vosotros veréis lo que hacéis. :roll:

Nota: "sobrar el dinero" es cuando podrías pagarte un tratamiento por la sanidad privada si no existiera la sanidad pública, no tener una casa, un coche, comida y algo de ropa.
BurraPeideira_
Vota a Rajoy!
Professor
hay que revisar el regueton con otros ojos, a partir de ahora, y darle la oportunidad que le hemos negado.

el regeton puede ser una herramienta para el cambio social. Me compraré un altavoz bluetooth de 100W y una gorra con visera.
Katos
Gente desconocida votando distinto a lo que piensas, pero que sabes que si hay elecciones ganarían.

¿Y la noticia es?.¿. Que en democracia hay libertad de expresión y de voto?.
¿#1 Que es insultante que en democracia se pueda votar a algo en lo que yo no creo?

Lo acojonante es pensar desde la izquierda que se deben cohartar determinadas acciones y expresiones. Los siento pero suena mucho a que no es necesario asustar con el fascismo si el fascismo eres tú.
ostiayajoder
#6 Espera...

El puede idiar a los rojos y los rojos no le pueden odiar pq serian fascistas? Pero el no es fascista, claro.

Eso estas tratando de decir?
