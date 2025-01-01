·
El famoso cantante de regueton Henry Mendes en pleno concierto: “Yo no soy socialista, odio a los rojos”
“Yo no soy socialista, odio a los rojos, vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana”, declaró en el escenario, en medio de enfervorizadas reacciones de su público, que abarrotaba el local
etiquetas
abascal
rojos
3
0
1
K
25
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#5
woody_alien
Un inmigrante dominicano pidiendo el voto para los que quieren expulsar a los inmigrantes dominicanos. Hazte fan.
7
K
108
#2
Khadgar
Famoso en su casa a la hora de comer.
2
K
46
#4
angeloso
Un cantante de reggeaton es derechas, para sorpresa de nadie.
2
K
43
#7
Libelulo
Solo le falta decir que es Evangélico
1
K
20
#11
Ratoncolorao
¿Odia a los rojos pero no a las pinzas de depilar? Porque maremía qué cejas con tiralíneas....
0
K
19
#10
Aguarrás
Ni puta idea de quién es este
señor
tipejo, pero desde luego tonto es un rato largo...
0
K
13
#8
mcfgdbbn3
*
El famoso cantante de regueton Henry Mendes
Famoso entre sus seguidores, me imagino, ahora querrá conseguir contratos entre ayuntamientos voxeros.
A sus seguidores les diría una cosa: a él le sobra el dinero, a vosotros probablemente no, vosotros veréis lo que hacéis.
Nota: "sobrar el dinero" es cuando podrías pagarte un tratamiento por la sanidad privada si no existiera la sanidad pública, no tener una casa, un coche, comida y algo de ropa.
0
K
12
#3
BurraPeideira_
Vota a Rajoy!
0
K
10
#1
Professor
*
hay que revisar el regueton con otros ojos, a partir de ahora, y darle la oportunidad que le hemos negado.
el regeton puede ser una herramienta para el cambio social. Me compraré un altavoz bluetooth de 100W y una gorra con visera.
0
K
6
#6
Katos
Gente desconocida votando distinto a lo que piensas, pero que sabes que si hay elecciones ganarían.
¿Y la noticia es?.¿. Que en democracia hay libertad de expresión y de voto?.
¿
#1
Que es insultante que en democracia se pueda votar a algo en lo que yo no creo?
Lo acojonante es pensar desde la izquierda que se deben cohartar determinadas acciones y expresiones. Los siento pero suena mucho a que no es necesario asustar con el fascismo si el fascismo eres tú.
0
K
7
#9
ostiayajoder
#6
Espera...
El puede idiar a los rojos y los rojos no le pueden odiar pq serian fascistas? Pero el no es fascista, claro.
Eso estas tratando de decir?
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
