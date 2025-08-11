edición general
Famosill@s de España: Mario Vaquerizo

Vergonzoso el pregón de Mario Vaquerizo. Se inventa el gentilicio de Elche, que ahora es iliciceños

Mark_ #1 Mark_
Tan moderno tan moderno, que viene de las nuevas generaciones del PP desde siempre y se casó con Alaska porque ella era mucho más moderna que él, e infinitamente más conservadora.

La magia de la movida española de los 80 :-D
Pertinax #2 Pertinax
#1 Alaska no ha sido moderna en su puta vida. Jamás anticipó nada.
Mark_ #4 Mark_
#2 correcto. Siempre fue una niña bien, que cantaba menos que un grillo mojao, y que sirvió a la política de "izquierdas" de los 80 para que España pareciera más moderna.

Pero de moderna nada. Más facha que un Land Rover.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#2 En los 80 iba de rebelde rompe moldes, toda era una fachada. Más tarde se vio que era simplemente una facha. :-D
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Famoso orgulloso de su propia ignorancia. Dejad de hacer famosa a gente así, que de burros estamos sobrados.
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
Los "elcheros" de bien aceptarán con orgullo su nuevo gentilicio :troll:
