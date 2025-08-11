·
Famosill@s de España: Mario Vaquerizo
Vergonzoso el pregón de Mario Vaquerizo. Se inventa el gentilicio de Elche, que ahora es iliciceños
ocio
ocio
#1
Mark_
Tan moderno tan moderno, que viene de las nuevas generaciones del PP desde siempre y se casó con Alaska porque ella era mucho más moderna que él, e infinitamente más conservadora.
La magia de la movida española de los 80
La magia de la movida española de los 80
4
K
58
#2
Pertinax
#1
Alaska no ha sido moderna en su puta vida. Jamás anticipó nada.
1
K
32
#4
Mark_
#2
correcto. Siempre fue una niña bien, que cantaba menos que un grillo mojao, y que sirvió a la política de "izquierdas" de los 80 para que España pareciera más moderna.
Pero de moderna nada. Más facha que un Land Rover.
Pero de moderna nada. Más facha que un Land Rover.
1
K
23
#5
Jointhouse_Blues
#2
En los 80 iba de rebelde rompe moldes, toda era una fachada. Más tarde se vio que era simplemente una facha.
0
K
11
#3
Jointhouse_Blues
Famoso orgulloso de su propia ignorancia. Dejad de hacer famosa a gente así, que de burros estamos sobrados.
3
K
46
#6
OrialCon_Darkness
Los "elcheros" de bien aceptarán con orgullo su nuevo gentilicio
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
