edición general
7 meneos
23 clics
Familias de las víctimas de un tiroteo masivo en Canadá demandan a OpenAI por ocultar el rol que jugó ChatGPT

Familias de las víctimas de un tiroteo masivo en Canadá demandan a OpenAI por ocultar el rol que jugó ChatGPT

Siete familias de las personas que murieron en el atentado en una escuela en Tumbler Ridge acusan a la start-up de IA y a su director ejecutivo de negligencia por no alertar a las autoridades de las conversaciones que el autor de la masacre mantuvo con ChatGPT

| etiquetas: openia , familias , tiroteo , canadá , demanda
5 2 0 K 72 tecnología
5 comentarios
5 2 0 K 72 tecnología
#1 Eukherio
Las conversaciones que mantenía con el chatbot de IA eran tan extremas que, ocho meses antes de que perpetrase la tragedia, OpenAI marcó su cuenta como "una amenaza creíble y específica de violencia con armas de fuego contra personas reales".

Aun así, la compañía optó por no informar a las autoridades, pues consideró que no había un plan creíble o inminente de daño físico grave a otras personas. En su lugar, solo desactivó su cuenta.

Ahí hay humanos tomando decisiones conscientes. Si ya lo tenían marcado y no informaron es una cagada importante, y debería caerles condena.
5 K 85
Doisneau #3 Doisneau *
#1 De hecho lo ironico de la noticia es que es la IA la que actuo con diligencia de forma autonoma, y fueron los humanos los que descartaron el aviso como gañanes
1 K 18
#4 Eukherio
#3 Seguramente para evitar mala publicidad, que al final se multiplica de manera exponencial con esto.
0 K 8
#2 slimedition *
Espera, que mañana también van a demandar a las editoriales por no avisar de que les compró <escriba aquí su libro violento preferido>

EDIT: esto me pasa por no leer. Sí, si alguien ya se había dado cuenta ... la cosa cambia.
1 K 18
nemeame #5 nemeame
Una cosa es marcar una cuenta a nivel interno o suspenderla y otra hacer algo publico con una denuncia, que puede evitar una tragedia o exponerles a demandas si se equivocan. Muchas empresas tienen departamentos legales y prefieren no exponerse a riesgos
0 K 10

menéame