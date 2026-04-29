Familias de las víctimas de un tiroteo masivo en Canadá demandan a OpenAI por ocultar el rol que jugó ChatGPT

Siete familias de las personas que murieron en el atentado en una escuela en Tumbler Ridge acusan a la start-up de IA y a su director ejecutivo de negligencia por no alertar a las autoridades de las conversaciones que el autor de la masacre mantuvo con ChatGPT
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Aun así, la compañía optó por no informar a las autoridades, pues consideró que no había un plan creíble o inminente de daño físico grave a otras personas. En su lugar, solo desactivó su cuenta.
Ahí hay humanos tomando decisiones conscientes. Si ya lo tenían marcado y no informaron es una cagada importante, y debería caerles condena.
EDIT: esto me pasa por no leer. Sí, si alguien ya se había dado cuenta ... la cosa cambia.