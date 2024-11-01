edición general
22 meneos
21 clics
Las familias de las víctimas de las residencias de Madrid en la pandemia: "Sentimos un gran desprecio institucional"

Las familias de las víctimas de las residencias de Madrid en la pandemia: "Sentimos un gran desprecio institucional"

"Al no haber responsables, nadie se preocupa. Si volviera una pandemia, volvería a pasar lo mismo, quizás peor", lamenta. La indignación se mezcla con el cansancio. "Seguimos sin entender cómo las instituciones pueden mirar hacia otro lado. Es la mayor vulneración de derechos que ha ocurrido en democracia, y parece que no pasa nada. Esa cifra esconde el dolor de miles de familias y la vergüenza de una sociedad que no quiso reaccionar ante una barbarie que nos perseguirá en la historia"

| etiquetas: residencias , 7291 , desprecio institucional
14 8 0 K 170 Justicia7291
3 comentarios
14 8 0 K 170 Justicia7291
adimdrive #1 adimdrive
Desprecio es el que siente la gente de bien por el PP y por todos sus votantes
0 K 18
OCLuis #3 OCLuis
"Es la mayor vulneración de derechos que ha ocurrido en democracia, y parece que no pasa nada."

Democracia solo no, democracia plena, no olvidarse.

A ver si no va a ser verdad que lo que tenemos en España no es siquiera democracia.
Lo del silencio de las instituciones sí que es acojonante.
0 K 14
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Desprecio el de los juecezuelos, que están esperando a que los crímenes prescriban.
0 K 13

menéame