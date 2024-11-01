La familia del sindicalista asesinado García Caparrós podrá acceder a documentos desclasificados

La familia de Manuel José García Caparrós, el sindicalista malagueño que fue asesinado por un disparo de la policía en la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, podrá acceder el próximo 18 de noviembre a los documentos desclasificados que se custodian en el Congreso.
| etiquetas: sindicatos , represión
cuando tomamos la calle,
era un cuatro de diciembre
cuando dijimos que verde
y blanca era nuestra sangre.
Andaluces levantaos
desde el trigo hasta la mar,
un cuatro de diciembre
luchamos por nuestra gente,
España y la humanidad.
Días de guerra
de fascistas en la acera
rezando a su dictador.
Tarde de espanto,
Málaga entera llorando,
mataron a Caparrós, Caparrós.
Y las cadenas,
cayeron nuestras cadenas
y bailaron las estrellas,
suspiraron los abuelos,
suspiraron los abuelos,