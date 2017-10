La familia de Santiago Maldonado habló esta noche sobre el hallazgo del cuerpo en el Río Chubut, en el marco de la búsqueda del joven desaparecido hace 78 días. "Hasta no estar 100% seguros no vamos a confirmar si es Santiago", dijo Sergio Maldonado, su hermano. "No tenemos ninguna explicación de por qué los otros rastrillajes dieron negativo. Ninguna explicación física ni jurídica", afirmó la abogada Verónica Heredia