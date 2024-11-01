¿Por qué faltan médicos en Europa?  

Urgencias colapsadas, citas a meses vista y médicos que recorren tres o cuatro pueblos en una sola mañana. Esta es la realidad en gran parte de la Unión Europea, donde se estima que faltan 1,2 millones de profesionales sanitarios ⚕️. El envejecimiento tanto de la población como de los propios médicos ha llevado al límite a muchos sistemas de salud, que en países como España o Alemania dependen cada vez más de facultativos extracomunitarios para mantenerse a flote.