La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año

La tensión del mercado inmobiliario –con una demanda creciente y una escasa oferta que ha disparado los precios de la vivienda y del alquiler– está obligando al mercado privado y a las administraciones a buscar soluciones imaginativas, entre las que se encuentra la transformación de locales comerciales en planta baja en pisos habitables. Este tipo de conversiones son una moda consolidada desde hace años en grandes ciudades como Madrid, coge fuerza en la vecina Málaga y ahora, como respuesta a la crisis habitacional, también en Granada.