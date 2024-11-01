edición general
2 meneos
13 clics

La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año

La tensión del mercado inmobiliario –con una demanda creciente y una escasa oferta que ha disparado los precios de la vivienda y del alquiler– está obligando al mercado privado y a las administraciones a buscar soluciones imaginativas, entre las que se encuentra la transformación de locales comerciales en planta baja en pisos habitables. Este tipo de conversiones son una moda consolidada desde hace años en grandes ciudades como Madrid, coge fuerza en la vecina Málaga y ahora, como respuesta a la crisis habitacional, también en Granada.

| etiquetas: vivienda , bajos comerciales , alquiler turístico
1 1 0 K 12 actualidad
6 comentarios
1 1 0 K 12 actualidad
salteado3 #2 salteado3
"Obliga al mercado privado"-> se aprovechan de la situación

"moda consolidada" -> consuelo de compradores forzados

"Respuesta a la crisis habitacional" -> oportunidad de negocio

El neolenguaje...
6 K 70
#3 angar300
¿Pisos de 40 metros, oferta residencial? ¿Inversores en Granada interesados en crear vivienda residencial en bajos? Creo que alguien la está metiendo doblada, que este artículo rezuma "campechanismo puro" y que la vivienda turística está llegando a nuevos barrios, donde estos "alquileres" elevarán precios y tirarán a la gente mas al extrarradio. Ahora, a la especulación la llaman "ideas imaginativas", no te digo...
2 K 32
vviccio #5 vviccio
Barrios sin comercios, sin tiendas y sin servicios. El siguiente paso a la mierdificación de los barrios provocada por la turistificación y la dejación de funciones de los gobernantes.
0 K 11
nopolar #6 nopolar
#5 Y si algún día las autoridades por fin ponen coto a la salvajada de los alquileres turísticos todos estos locales reconvertidos acabarán siendo infraviviendas/zulo.
0 K 7
nopolar #1 nopolar
Texto de la noticia:

La tensión del mercado inmobiliario –con una demanda creciente y una escasa oferta que ha disparado los precios de la vivienda y del alquiler– está obligando al mercado privado y a las administraciones a buscar soluciones imaginativas, entre las que se encuentra la transformación de locales comerciales en planta baja en pisos habitables. Este tipo de conversiones son una moda consolidada desde hace años en grandes ciudades como Madrid, coge fuerza en la vecina Málaga y…   » ver todo el comentario
0 K 7
#4 Hollywoodlandia
Imagino que la culpa es del pp y vox. Por que lo que es el gobierno actual en meneame no tiene culpa de nada.
0 K 6

menéame