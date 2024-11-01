Es falso que una nueva sentencia obligue a hacer fijos a “los interinos”.

Ayer se conoció la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la UE respecto al tema de los "interinos" de la Administración Pública. Ya hay quien está buscando hacer negocio diciendo que la sentencia obliga al Gobierno a darles la plaza. Contráteme usted a mí, que yo se lo consigo. Pues no. No solo está claro que la sentencia no dice eso, sino que tampoco podría decirlo y está más claro aún que eso no va a suceder nunca en la práctica. Ojo, que esta sentencia le interesa a cualquier trabajador, aunque no sea de la Administración.