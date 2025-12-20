Las falsedades de Trump sobre el “robo” de petróleo venezolano (cat)

En realidad, la nacionalización del petróleo del país no fue más que la culminación de décadas de campaña, tanto por parte de gobiernos progresistas como conservadores, para proporcionar bajo el control del gobierno un sector que el dictador militar Juan Vicente Gómez, que gobernó Venezuela desde 1908 hasta 1935, había dado a intereses extranjeros sin pedir prácticamente nada a cambio. En el momento de la muerte del dictador en 1935, solo tres compañías controlaban el 98% de la producción en el país...