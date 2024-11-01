Fally Ipupa - Pene Pene  

La canción Pene Pene es uno de los temas más populares de Fally Ipupa:
- País: República Democrática del Congo
- Año: 2010 (forma parte del álbum Arsenal de belles mélodies)
- Género musical: Principalmente Soukous y Rumba congoleña, con toques modernos de pop africano
- Idioma: Mayormente en Lingala, con algunas partes en francés
- Letra:
Pene-pene
Pene-pene pene-pene pene-pene ohh
Pene-pene pene-pene pene-pene ohh
Pene-pene pene ya Kayembe Chez-Temba
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