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Fally Ipupa - Pene Pene  

La canción Pene Pene es uno de los temas más populares de Fally Ipupa:
- País: República Democrática del Congo
- Año: 2010 (forma parte del álbum Arsenal de belles mélodies)
- Género musical: Principalmente Soukous y Rumba congoleña, con toques modernos de pop africano
- Idioma: Mayormente en Lingala, con algunas partes en francés

- Letra:
Pene-pene
Pene-pene pene-pene pene-pene ohh
Pene-pene pene-pene pene-pene ohh
Pene-pene pene ya Kayembe Chez-Temba

| etiquetas: fally , ipupa , pene , 2010 , congo , soukous , lingala , francés
1 1 0 K 25 musicovery
6 comentarios
1 1 0 K 25 musicovery
#3 Mustela
#0 ¿Pero qué estabas buscando eeh? xD
1 K 31
#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Ha sido superior a mis fuerzas.
1 K 31
Mark_ #6 Mark_
#3 pues penes :-D
0 K 13
ombresaco #5 ombresaco
Mi moto alpina derrapante
1 K 18
BastardWolf #1 BastardWolf
Todo el dia con el pene en la cabeza
0 K 12
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
teta culo pedo ayuso
0 K 12

menéame