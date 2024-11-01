Fallout acaba de estrenar uno de los mejores episodios de toda la serie y estas son las cinco razones por si vas corto de lore

SPOILERS El episodio 2x05 de Fallout es un petardazo para la serie y una auténtica bomba nuclear para los fans versados en el lore de la franquicia. Comienza justo donde lo dejó el anterior: Cooper y Lucy enfrentan a una manada de Sanguinarios en el Lucky 38. La escena no dura mucho y da paso al escenario principal de este capítulo: Freeside, un asentamiento centrado en el comercio y dominado por las bandas... así era en Fallout: New Vegas.