edición general
1 meneos
4 clics

Un fallo del TSJC, adelantado por ABC, obligaba al Consistorio a volver a contratarle en su puesto o a abonarle esa cantidad en concepto de indemnización

Despues de 17 años, "El Ayuntamiento ha preferido pagar con el dinero de todos los barceloneses antes que readmitir a un trabajador que dio su vida por esta casa", señala el cocinero

| etiquetas: despido , cocinero , catalán , idioma
1 0 0 K 12 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 12 actualidad

menéame