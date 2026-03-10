Falleció el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Su legado abarca novelas, ensayos y relatos que retrataron con agudeza el universo limeño y las complejidades de la identidad. Alfredo Bryce Echenique, figura destacada de las letras hispanoamericanas, murió este martes a los 87 años. La Casa de la Literatura Peruana confirmó el deceso y resaltó la importancia de su legado tanto en el Perú como fuera de sus fronteras. Su fallecimiento representa el cierre de un ciclo esencial para la narrativa del continente.