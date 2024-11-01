edición general
Fallece un operario de 59 años en un accidente laboral en el astillero Gondán de Figueras

Un operario de 59 años falleció tras sufrir un accidente laboral en las instalaciones de Astilleros Gondán, en Figueras, después de que le cayera encima la carga que estaba siendo elevada por una grúa

2 comentarios
Veelicus #2 Veelicus
El goteo que no cesa y que a los medios de manipulación no les importa
Aguarrás #1 Aguarrás *
Puta mierda.
QEPD.
Y vivid, que son dos días... :-(
