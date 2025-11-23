Fallece un montañero madrileño tras precipitarse por una pendiente en Huesca

Un senderista madrileño de 53 años murió ayer en el Pirineo oscense. La víctima había salido a realizar una actividad de senderismo desde el municipio de Villanúa hasta el pico Corallada (Huesca). Y como su familia dejó de tener noticias de él, y tampoco contestaba al teléfono, se decidió dar aviso a la Guardia Civil sobre las 17.50 horas. Solo se sabía que había aparcado el coche cerca del albergue de Villanúa. En ese momento se inició el dispositivo de búsqueda con cuatro componentes del GREIM y un perro de búsqueda hasta que sobre las 00.30.